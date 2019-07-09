تهویه مطبوع انجام عملیاتی روی هوا است تا بتوان شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کار کردن یا عملیات صنعتی معین، راحت و بهداشتی کرد و به حد مطلوب رساند. تهویه مطبوع باعث میشود شرایط دما طبق روش خاصی به صورت اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کند.
تهویه مطبوع یا هوارسانی دلپذیر یا هوایش دلپذیر شاخهای از مهندسی مکانیک است. وظیفه آن تأمین شرایطی است که موجب رفاه انسان شود و برای نگهداری محصول یا فرایند خاصی مورد نیاز باشد. برای انجام چنین عملی دستگاهی با ظرفیت مناسب بایستی نصب و در طی سال کنترل گردد. ظرفیت دستگاه با حداکثر بار لحظهای واقعی تعیین میگردد و نوع کنترل نیز با توجه به شرایطی که باید در طی مدت اعمال پیک بار و بار جزئی تأمین شود، مشخص میشود.
نگاره یک چرخه خنکسازی ۱- مبدل حرارتی (کندانسور) ۲- شیر انبساط ۳- اواپراتور ۴- کمپرسور
کاربردهای تهویه مطبوع
الف -کاربری عام مثل سرد وگرم کردن منازل و مجتمعهای اداری وتجاری
در کاربری عام فقط کنترل دما مدنظر میباشد
ب-کاربری خاص مثل خنک کاری اتاقهای سرور سالنهای تولید مواد غذایی اتاقهای عمل.
در این نوع کاربری علاوه برکنترل دما کنترل رطوبت، کنترل ریزگردها صورت میگیرد.
انواع سیستمهای تهویه مطبوع
تهویه مطبوع به سیستمی گفته میشود که بتواند سه فاکتور، رطوبت، دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند. به صورت کلی تمام سیستمهای تهویه مطبوع بر یک اصل استوارند که گرما و سرما را به محل مورد نظر منتقل میکنند. بر اساس نوع سیال میتوان سیستمهای تهویه مطبوع را به سه دسته تقسیم کرد:
۱- سیستمهایی که مستقیماً در کویل سرمایشی انها مبرد جریان دارد داکت اسپلیت اسپلیت دیواری پکیج روفتاپ.
۲- سیستمهایی که در کویل سرمایشی انها اب وجود دارد چیلر و فن کویل در هر دو سیستم توسط فن هوای سرد به محیط منتقل میشود.
.منبع: وب سایت رسمی شرکت تهویه نوین ایرانیان
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما