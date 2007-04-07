اصولگرایان دچار خطای استراتژیک نشوند / عملکرد دولت نهم در سیاست خارجی یک فرصت بی نظیر است

حسین فدایی در ادامه گفتگوی تفصیلی خود با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مجموعه نظام به ویژه دولت نهم درباره موضوعات مهم و اساسی همچون مساله انرژی هسته ای که طرح می شوند، نهایت کارشناسی را انجام داده اند و از همه ظرفیت های موجود برای تحقق آنها استفاده می شود اما در مرحله اجرا نیازمند تدبیر و تاکتیک هستیم که این روش ها متناسب با سلایق مجریان طراحی می شود.

دولت نیازمند یاری و حمایت است اما برخی اصولگرایان تحت تاثیر عملیات روانی کسانی که در اندیشه ایجاد و گسترش اختلاف در کشور هستند، تصمیمات مجریان را غیر کارشناسی و ناپخته می دانند

وی افزود: در اجرای سیاست ها مهم این است که از چارچوب آرمان های امام راحل (ره) و نظام جمهوری اسلامی و استراتژی کلانی که توسط مقام معظم رهبری تبیین می شود، عدول نکنیم اما متاسفانه اشتباه فاحشی که صورت می گیرد، ساماندهی نوعی حس در کشور است که قصد دارد با کلی نشان دادن جزئیات، اصل نظام و کارنامه مسئولان اجرایی را مخدوش کند.

از دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی سئوال شد آیا تشکل متبوعش در صورت بروز اشتباه در روش اجرای سیاست ها، واکنش نشان خواهد داد که وی پاسخ داد: قطعا فرایندی که طی می شود رو به جلو و در حال پیشرفت است اما پیچیدگی فضا سبب بروز برخی نارسایی ها و ضعف ها می شود.

فدایی ادامه داد: جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در حد توان و البته با رعایت مصالح ملی و ابتدا از طریق نقد درون گفتمانی نظر خود را در خصوص مسائل جاری و کارکرد دولت اصولگرا اعلام می کند و در یک کلمه همه تلاش خود را برای رفع ضعف ها و معضلات و نارسایی ها به کار خواهد بست اما با زیر سئوال بردن سیاست ها و نفی کامل کارکرد مجریان مخالف هستیم.

"گاهی مشاهده شده برخی اصولگرایان در نهادها و دستگاه های مختلف، تحت تاثیر عملیات روانی طراحی شده توسط کسانی که در اندیشه ایجاد و توسعه اختلاف در کشورمان هستند، تصمیمات و عملکرد مثبت مجریان دولت نهم را غیر کارشناسی و ناپخته می خوانند؛ در حالی که دولت در آغاز راه قرار دارد و بیش از هجمه یا نقد صرف، نیازمند یاری و حمایت ماست".

این فعال سیاسی معتقد است "دولت نهم یک فرصت استثنایی و بی نظیر برای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی فراهم کرده و امروز انقلاب ملت مسلمان ایران مورد اقبال همه ملت های آزادی خواه جهان قرار گرفته و در این شرایط، هر نوع اظهار نظر بدون توجه به این مساله ارزشمند و بزرگ نمایی نقاط ضعف و کلی نمایی جزئیات، جفا به ملت است".

فدایی در ادامه از اصولگرایان خواست مراقب باشند که دچار خطای استراتژیک نشده و بزرگ نمایی ضعف های کوچک دستگاه های اجرایی را جایگزین مشی و اصول نکنند، بلکه همت خود را بیش از پیش صرف رفع مشکلات و نا رسایی ها نمایند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: ایجاد یاس و ناامیدی در سطح جامعه از طریق ارایه تحلیل های نادرست و مغرضانه نسبت به دولتی که خدمت رسانی را در دستور کار قرار داده و بی وقفه در عرصه مجاهدت گام بر می دارد، خیانت به کشور و ملت است.

دولت نهم یک فرصت استثنایی و بی نظیر برای جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل فراهم کرده و امروز انقلاب ملت مسلمان ایران مورد اقبال همه ملت های آزادی خواه جهان قرار گرفته است

وی تصریح کرد: کسانی که نمی خواهند مطالبه ملی و عمومی پاسخ داده شود و ایرانی پیشرفته و توسعه یافته در منطقه شکل گیرد، به دنبال فوق العاده و اضطراری نشان دادن وضعیت کشور هستند ولی به دلیل رودربایستی یا هراس از رهبری نظام و ملت شهید پرور ایران نمی توانند عقاید خود را بروز دهند و از راه های نا محسوس وارد عمل می شوند که باید نسبت به رفتار آنها هوشیارانه عمل کرد.

خبرنگار مهر از نماینده مردم تهران که عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم است، درباره ضعف این کمیسیون در اطلاع رسانی نسبت به اقداماتی که انجام می شود سئوال کرد و او پاسخ داد: کمیسیون اصل نود از فعال ترین کمیسیون هاست که هیات رئیسه آن تا پاسی از شب و حتی در ایام تعطیل به انجام وظایف خود می پردازند.

فدایی افزود: اعضای کمیسیون اصل نود بسیار اهل تعامل با رسانه ها هستند ولی با توجه به اهمیت موضوعاتی که بررسی می شود، قرار شد برای انضباط بخشی به امر اطلاع رسانی در خصوص پرونده ها، اخبار کمیسیون فقط از طریق مخبر آن ارایه شود.

فوق العاده نشان دادن وضعیت کشور و ایجاد یاس در جامعه از طریق ارایه تحلیل های نادرست و مغرضانه نسبت به دولت خدمت گزار که بی وقفه در عرصه مجاهدت گام بر می دارد، خیانت است

وی ادامه داد: اصل 90 قانون اساسی تاکید دارد هر کس از طرز کار قوای سه گانه شکایت دارد، می تواند آن را به کمیسیونی که با این عنوان در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته، ارایه دهد اما به علت کلی بودن کلمه طرز کار، محدوده این موضوع همواره مورد مناقشه حقوقدانان و کسانی که به امور تقنینی تسلط دارند، بوده است.

این نماینده طرز کار را شامل موضوعاتی کلان که به نحوه کارکرد دستگاه های مختلف می شود، دانست و از اطاله دادرسی در قوه قضائیه، فرایند بودجه نویسی توسط بخش های اقتصادی دولت و نحوه بررسی دیوان محاسبات به عنوان نمونه ای از این امور یاد کرد.

از فدایی سئوال شد آیا کمیسیون اصل نود به موضوع تغییر ساعت رسمی کشور که در دولت های گذشته صورت می گرفت ولی دولت نهم با آن مخالفت کرده، پرداخته است که وی با تاکید بر این که طرز کار به موضوعات مستمر مربوط می شود، متذکر شد: ساعت کار یک موضوع مقطعی است ولی در برخی موارد، بررسی طرز کار بدون آن که وظایف ذاتی دستگاه ها را نفی کند، به جزئیات نیز می پردازد.

عضو کمیسیون اصل نود در ادامه به تبیین برخی فعالیت های این کمیسیون پرداخت و بررسی روش حسابرسی دستگاه های دولتی و انعکاس آن به مراجع قضایی و بررسی روش کار دیوان محاسبات، حسابرسی و حسابداری جامع دستگاه های اجرایی، معاملات و قراردادهای بین المللی و مناقصات و مزایده هایی که منتهی به بروز فساد اقتصادی شده و نحوه واگذاری زمین های منابع طبیعی و ملی را نمونه هایی از این اقدامات که به نتایج خوبی نیز منتهی شده، عنوان کرد.

اصولگرایان دچار خطای استراتژیک نشوند و به جای بزرگ نمایی ضعف های کوچک دستگاه های اجرایی همت خود را بیش از پیش صرف رفع مشکلات و نا رسایی ها کنند

از حسین فدایی سئوال شد در صورتی که کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل نود وظایف خود را به خوبی انجام داده، چرا کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد قانونگذاری شکل گرفته است که وی پاسخ داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجموعه ای مرکب از روسای قوای سه گانه و برخی مسئولان سه قوه است.

وی افزود: ستاد مذکور مقرر کرد هر یک از قوای سه گانه کمیته ای برای بررسی الزامات، نیازمندی ها و نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهند که کمیته ای در قوه مقننه برای بررسی این موضوع از زوایه قانونگذاری و نظارت و همچنین ظرفیت های موجود برای این کار تشکیل شد.

عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم با تاکید بر این که افکار عمومی به زودی در جریان کار این کمیته قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ظرفیت های موجود برای این مبارزه در مجلس را شناسایی کرده و متناسب با آن تصمیمات مقتضی اتخاد نموده و نتایج ارزنده ای از این رهگذر به دست آورده است.

نماینده تهران و ری و شمیرانات در خاتمه به عنوان نمونه گفت که کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی کرد چگونه از صحن علنی یا هر یک از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی می توان برای این مبارزه استفاده کرد، ارایه کدام طرح ها و لوایح در این زمینه موثر است و یا آن که دیوان محاسبات کل کشور چه نقشی در این مسیر ایفا می کند.