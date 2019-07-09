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۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۵

«از من بپرس» از دروغ می‌گوید

«از من بپرس» از دروغ می‌گوید

برنامه «از من بپرس» امروز سه شنبه ۱۸ تیرماه به موضوع دروغ می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه هفت سیما، امروز سه شنبه ۱۸ تیرماه، سیما فردوسی روانشناس و استادیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی مهمان برنامه «از من بپرس» با موضوع دروغ خواهد بود.

این برنامه سه شنبه ها به موضوع خانواده و مسائل مرتبط با آن می پردازد. همچنین، روابط فرزندان با والدین و والدین با یکدیگر با محوریت دروغ گویی ها در نمونه های مختلف به صورت عمومی مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

این کارشناس علاوه بر گفتگو درباره این موضوع، به سوالات مخاطبان در این زمینه پاسخ خواهد داد.

برنامه «از من بپرس» به تهیه کنندگی مجید هاشمی فرا و کارگردانی مجتبی احمدی هر هفته، سه شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه هفت سیما می رود.

کد مطلب 4661781

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