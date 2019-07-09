حجت‌الله عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اعطای تسهیلات به مددجویان و نیازمندان اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سعی شده است هر سال علاوه بر مددجویان تحت پوشش به نیازمندان نیز وام پرداخت کنیم.

وی با اشاره به اینکه فرد نیازمند باید از سوی حوزه مددکاری کمیته امداد تأیید شود، گفت: هدف اصلی در اختصاص وام خانواده‌های تحت پوشش هستند اما نیازمندانی که تحت پوشش نیستند و حوزه مددکاری آنها را نیازمند تشخیص دهد نیز می‌توانند از وام‌های مختلف این نهاد بهره مند شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تاکید کرد: در مجموع ۸۰ درصد تسهیلات و طرح‌های امداد برای مددجویان تحت پوشش است و ۲۰ درصد نیز به نیازمندان تعلق می‌گیرد.

وی در مورد مبلغ وام‌ها نیز گفت: سقف وام‌هایی که پرداخت می‌شود ۵۰ میلیون تومان است که مبلغ آن برای مددجویان و نیازمندان یکسان خواهد بود.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه قصد داریم شرایط ضمانت وام‌ها را برای مددجویان تسهیل کنیم، گفت: برنامه ریزی های لازم برای اینکه امداد در یک شرایط خاص ضمانت مددجویان را بر عهده گیرد، انجام شده که البته فقط مددجویان تحت پوشش می‌توانند از این ضمانت برخوردار شوند.

وی از راه اندازی صندوق ضمانت و تسهیلات امداد خبر داد و گفت: با راه اندازی این صندوق یک ضمانت سهل از وام گیرنده دریافت می‌کنیم و بعد صندوق امداد ولایت برای فرد ضمانت نامه صادر می‌کند که در مرحله اول این ضمانت برای مددجویان زن سرپرست خانوار انجام می‌شود.

معاون اشتغال کمیته امداد در پاسخ به این سوال که آیا امسال این طرح اجرایی می‌شود یا خیر افزود: بله، دستورالعمل آن تهیه و تدوین شده و منتظر تأیید نهایی آن هستیم و به محض تأیید ابلاغ و سپس اجرایی خواهد شد.