به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هم اندیشی اعضای ۱۸ کمیسیون فعال در کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه در محل این کمیته آغاز شد.

در آغاز این نشست سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون‌ها شخصیت‌های ملی هستند، خاطرنشان کرد: از همه عزیزانی که در یکسال گذشته برای بهتر شدن وضعیت ورزش ایران تلاش کردند تقدیر می‌کنم.

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: جامعه ایران در حال تغییر است و ما در قطاری قرار داریم که به سرعت در حال حرکت است. ما باید تدابیر مدیریتی داشته باشیم تا همسو باتغییرات حرکت کنیم.