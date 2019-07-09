۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

صالحی امیری:

اعضای کمیسیون‎های کمیته المپیک شخصیت‎های ملی هستند

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید دارد که اعضای کمیسیون‎های این کمیته از شخصیت‎های ملی هستند که می‎توانند در بهبود روند بسیاری از کارها موثر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هم اندیشی اعضای ۱۸ کمیسیون فعال در کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه در محل این کمیته آغاز شد.

در آغاز این نشست سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون‌ها شخصیت‌های ملی هستند، خاطرنشان کرد: از همه عزیزانی که در یکسال گذشته برای بهتر شدن وضعیت ورزش ایران تلاش کردند تقدیر می‌کنم.

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: جامعه ایران در حال تغییر است و ما در قطاری قرار داریم که به سرعت در حال حرکت است. ما باید تدابیر مدیریتی داشته باشیم تا همسو باتغییرات حرکت کنیم.

زینب حاجی حسینی

