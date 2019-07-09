به گزارش خبرنگار مهر، آرای انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر تخلف باشگاه سپاهان در جریان دیدار این تیم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور و محرومیت امیر قلعه نویی و چند نفر از اعضای این تیم بهانه‌ای شد تا با مسعود تابش درباره شرایط این روزهای سپاهان گفتگو کنیم.

مدیرعامل زردپوشان اصفهان ضمن اعتراض شدید به احکام انضباطی منتشرشده علیه این باشگاه و برخی بازیکنان تیمش، درباره آخرین وضعیت کی روش استنلی، ولادیمیر کومان و احتمال حضور وحید امیری در جمع شاگردان امیر قلعه نویی صحبت‌هایی را انجام داد که در ادامه می‌خوانید:

شدیداً معترض هستیم

مسعود تابش درباره احکام کمیته انضباطی در خصوص دیدار این تیم در نیمه نهایی جام حذفی فصل گذشته با پرسپولیس گفت: شدیداً به این رأی اعتراض داریم و قطعاً هم اعتراض خود را به فدراسیون اعلام خواهیم کرد. از دیدگاه ما رأی بسیار عجیبی را صادر کردند. نمی دانم چرا چنین آرایی علیه باشگاه سپاهان اعلام شده است. به کلیات این آرا اعتراض داریم و اجازه نمی‌دهیم حق تیم را بخورند. منتظر بودیم تا عدالت را رعایت کنند اما حالا به تمام جزئیات این رأی معترض هستیم و اعتراض رسمی خود را هم اعلام خواهیم کرد.

قلعه نویی هر بازیکنی را خواست گرفتیم

وی درباره پرونده نقل و انتقالاتی سپاهان برای نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افزود: هر بازیکنی را که سرمربی تیم خواست گرفتیم. امیر قلعه نویی روی هر بازیکنی که دست گذاشت جذب کردیم. کادرفنی باید بگوید چه بازیکنی را می‌خواهیم و روند جذب بازیکن تیم هم با توجه به اعلام نیاز آقای قلعه نویی ادامه دارد.

مدیرعامل سپاهان افزود: مهم‌ترین مؤلفه ای که با توجه به تصمیم گیری های کادرفنی در نظر گرفتیم حفظ بازیکنان بود. خواستیم تک تک این افراد را حفظ کنیم و قرارداد بسیاری از بازیکنان را تمدید کردیم. حتی بعضی از بازیکنان با ما قرارداد داشتند اما باز هم قراردادشان را برای فصول آینده تمدید کردیم.

ثبات مهم است نه تصمیمات هیجانی

تابش افزود: تیمی که روند صعودی داشته است را می‌خواهند با نقدهای غیر منصفانه تخریب کنند. سپاهان کاندیدای سقوط بود اما توانستیم فصل گذشته نایب قهرمان شویم. تیمی که اسکلت جدید داشت را خواستیم حفظ کنیم تا به قهرمانی هم برسیم. هیچ وقت رویاپردازی‌های خود را کم نکردیم و همچنان هم می‌گویم سپاهان همیشه باید برای قهرمانی بجنگد اما انتظار داریم روندی که تیم در سه فصل گذشته داشت را بررسی و سپس نقد کنند. برایمان حفظ تیم موفق مهم است نه گرفتن تصمیمات هیجانی.

تیمم بی نهایت ستاره دارد

مدیرعامل سپاهان در پاسخ به انتقاد برخی هواداران تیمش که مدعی هستند این تیم ستاره جذب نمی‌کند تصریح کرد: کادرفنی و سرمربی تیم را حفظ کردیم تا ثبات را ایجاد کنیم. ما بازیکنانی را که مورد نظر سرمربی بود را هم به کار گرفتیم. می‌گویند چرا ستاره نمی گیرید. باید بگویم تیمم پر از ستاره است. نه تنها به فکر امسال سپاهان هستم بلکه برای سال‌های آینده نیز برنامه ریزی می‌کنیم تا جوانانی را جذب کنیم که محصول مکتب سپاهان باشند.

کومان تمدید کرد، کی روش خودش وقت خواست

وی درباره وضعیت خارجی های فصل گذشته سپاهان افزود: با ولادیمیر کومان تمدید کردیم و امروز هم در تمرینات شرکت می کند. کی روش هم خودش گفت تا ۴۸ ساعت تکلیف را مشخص می کند. این بازیکن اما دیروز تماس گرفت و گفت همسرش با توجه به باردار بودن شرایط خاصی دارد و نمی‌تواند او را تنها بگذارد. این بازیکن تعامل خیلی خوبی با باشگاه دارد و ما هم وضعیت او را درک می‌کنیم.

آقای گل شد تا پیشنهادات مختلف داشته باشد

وی ادامه داد: کی روش آقای گل شده است و طبیعی است که قیمت او بالا برود. عده‌ای می‌خواهند ما را مقابل هواداران واقعی تیم قرار دهند. آنها یا واقعیت را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند حقیقت را بگویند. کی روش خودش زمان داد و خودش هم آن را تمدید کرد. ما فقط نمی‌خواهیم با اعتبار سپاهان بازی شود و باید شأن باشگاه هم حفظ شود.

مدیرعامل سپاهان درباره پیشنهادات باشگاه‌های ایرانی به کی روش استنلی تصریح کرد: وقتی مهاجمی خوب کار کند پیشنهاد هم دارد. آقایان هم دوست دارند قیمت‌های مختلف به او بدهند که به شرایط باشگاه‌داری خودشان مربوط است. به من مربوط نمی شود که در مسائل سایر تیم‌ها دخالت کنم.

نمی توانم کی‌روش را دستگیر کنم

وی افزود: کی روش اعلام کرد بدنسازی اش را در برزیل ادامه می‌دهد. من نمی‌توانم به برزیل بروم و او را دستگیر کنم و بگویم با من به اصفهان بیا. برخی‌ها می‌خواهند بی مورد جو را متشنج کنند.

جذب وحید امیری؟ در حال مذاکره ایم

تابش درباره روند جذب وحید امیری تاکید کرد: ما سه بازیکن می‌خواهیم اما روی هفت الی هشت گزینه کار می‌کنیم. کافی است یک نفر بیاید و در اتاق من بنشیند تا ببیند در طول روز چندین ساعت ویدئو کنفرانس با خارجی ها می گذاریم و امور داخلی را پیگیر هستیم که مبادا مشکلی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: درباره وحید امیری نمی توانم اطلاعات خیلی دقیقی بدهم اما باید بگویم در حال مذاکره هستیم.

چون دست دلال ها را کوتاه کردم جوسازی می کنند

تابش با انتقاد از تخریب هایی که برخی لیدرهای سابق این تیم و همچنین کانال های هواداری سپاهان از نحوه مدیریت او می کنند اذعان داشت: خیلی به موقع تمرینات را شروع کردیم و ساختار تیم را هم حفظ کردیم. تمام بازیکنانی که قلعه نویی خواست را گرفتیم و حفظ کردیم. محصول یک مجموعه منسجم هم حضور بازیکنی همچون محمد کریمی در لیست جدید تیم ملی است. او را هیچکس نمی شناخت اما گرفتیم و با توجه به توانایی هایش خود را ثابت کرد.

مدیرعامل سپاهان افزود: سپاهان را از بحران خارج کردیم اما متأسفانه بی دلیل به ما می‌تازند شاید دلیلش این باشد که در دوره مدیریتیم یک نفر دلال هم وارد باشگاه نشد. دست آقایان را کوتاه کردم و حالا می‌خواهند اینگونه تخریب کنند.

رقم حق تبلیغات محیطی خنده دار است

وی درباره بودجه باشگاه سپاهان نیز شفاف سازی کرد و گفت: آقایان مدام برای فرافکنی می‌گویند سپاهان پولدار است اما نمی‌گویند ۳۵۰۰ نفر در این مجموعه حضور دارند. من تنها ۳۰ میلیارد از بودجه‌ای که برایمان در نظر گرفته اند را باید درآمدزایی کنم. بخشی از همین پول مربوط به تبلیغات محیطی است که فدراسیون فوتبال باید پرداخت کند. خنده ام می گیرد وقتی درباره رقمی که آنها به ما پرداخت کردند صحبت کنم. با مشکلات این‌چنینی دست وپنجه نرم می‌کنیم اما باز هم تخریب می کنند.