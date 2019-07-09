به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، روحالله دهقانی فیروزآبادی در برنامه خبری تیتر امشب با اشاره به برنامههای دانشگاه آزاد اسلامی برای شناسایی و رفع نیازهای منطقهای صنعت و تولید، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ویژگیهای متفاوتی دارد که در دوران جدید مدیریت دانشگاه به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. دانشگاه آزاد دانشگاهی از مردم و در خدمت مردم است و به صورت یک دانشگاه حل مسائل ملی در دوره جدید تعریف شده است.
وی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باید پس از فارغ التحصیلی علاوه بر اشتغال نافع، نقش و سهم مشخصی در حل مسائل منطقهای داشته باشند، گفت: این دانشگاه به خاطر ویژگی منحصر به فرد خود که حضور در کوچکترین شهرهای ایران است و همچنین با توجه به کاهش جمعیت دانشجویی در سالهای اخیر مأموریت خود را در حل مسائل منطقهای و محلی قرار داده است.
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه دانشگاههای نسل سوم و چهارم، دانشگاههایی هستند که میتوانند تأثیر و جریان ملی ایجاد کرده و اثرگذار باشند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز این برنامه را در دستور کار خود قرار داده و در سیل اخیر در کشور همکاری و همراهی این دانشگاه در حوزههای اجتماعی و فناوری به خوبی قابل مشاهده بود.
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مأموریت مشخص برای حل مسائل منطقهای دارند
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برای رسیدن به دانشگاه حل مسأله، برنامهریزی خاصی صورت گرفته است، گفت: در این راستا تمام مناطق کشور که دانشگاه آزاد اسلامی در آنها حضور دارد، شناسایی شده و نیازها و مسائل محلی آنها احصا شده است تا با اجرای طرح پایش این مسائل حل شود. برای هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد مأموریت مشخص برای حل مسائل منطقهای تعریف شده است. به خصوص در حوزه کشاورزی واحدهای مختلف مأمور شدهاند که به تحول در این عرصه کمک کنند و در بازدید از واحدهای استانی هم رویکرد تحولی و تمرکز به نیازهای بومی مشهود است.
وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی یک ماهیت گسترده دارد و در حال حاضر حجم قراردادهایی که این دانشگاه با صنعت نسبت به دیگر دانشگاههای دولتی دارد قابل مقایسه نیست. در استان تهران واحد علوم و تحقیقات فضایی که برای استقرار شتاب دهندهها و مراکز رشد وجود دارد، حدود ۶ تا ۸ هزار متر مربع است.
دهقانی فیروزآبادی افزود: همچنین در شهرهای دیگر با توجه به اینکه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هر منطقه برآمده از خود منطقه هستند و مردم آن مناطق این دانشگاه را جزئی از خود میدانند، بسیاری از صنایع محلی و صنایعی که گسترده هستند توسط دانشگاه آزاد اسلامی نیاز خود را رفع میکنند.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ما معتقدیم دانشگاه باید به سمت جدیدی تحول پیدا کند، گفت: در دهه ۶۰ محصول دانشگاه تربیت کارشناس بود، در دهههای ۷۰ و ۸۰ دانشگاه محققانی تربیت میکرد که بتوانند مسائل صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، نفت، فولاد و دفاع را حل کنند، اما امروز صنایع بزرگ چندان علاقه به جذب پژوهشگر و نیروی انسانی ندارند، بلکه در قالب پروژهها و ارتباط با صنعت و دانشگاه مسائل خود را حل میکنند.
وی افزود: دانشگاه از نظر ما محصول ساز، تولید کننده و کارخانه نیست. بلکه فضایی است که نیروی انسانی کارآمد تربیت میکند و میتواند مسائل مهم کشور را حل کند. امروز کشور ما دیگر نیازی به دانشگاه نسل دوم و محقق تنها ندارد. دانشگاه باید کارآفرین تربیت کرده تا بتواند کسب و کار راهاندازی کند.
دانشگاه آزاد سردمدار تولید و توزیع بذر اصلاح شده در کشور است
دهقانی فیروزآبادی با تأکید بر نقش اثرگذار دانشگاهها در تأمین نیازهای روز مردم، گفت: متأسفانه، برخی اوقات دانشگاهها درگیر مسائلی میشوند که از مسائل روز و نیاز مردم غافل میشوند؛ به عنوان مثال مسئله بذر در کشور به عنوان یک موضوع اساسی تأمین دارو و امنیت غذایی مطرح است. دانشگاه آزاد اسلامی با تلاش و پیگیری که طی ۱۰ سال داشته، امروز سردمدار تولید و توزیع بذر اصلاح شده در کشور است.
دانشگاه آزاد در حوزه صنایع جدید کاملاً پیشرو است
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد در حوزه صنایع جدید نیز کاملاً پیشرو است، گفت: با توجه به نگاهی که امروز در این دانشگاه حاکم است، به زودی شاهد پیشتازی و افتخار دانشجویان این دانشگاه در حوزه صنعت و فناوری خواهیم بود.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: مهمترین نیازی که امروز در شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، یک حرکت جهادی و قطع واردات محصولاتی است که در کشور تولید میشود. بزرگترین مشکلی که در مجموعه شرکتهای دانشبنیان داریم توسعه بازار این شرکتها و عرضه محصولات آنهاست که باید زمان رشد و توسعه آنها را بپذیریم، بدون تردید این شرکتهای دانشبنیانی که از دل دانشگاهها درمی آیند آیندهساز کشور خواهند بود.
نظر شما