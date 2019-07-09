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۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱

نامه رسمی باشگاه پرسپولیس به روبین کازان برای جذب شکاری

نامه رسمی باشگاه پرسپولیس به روبین کازان برای جذب شکاری

باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به باشگاه روبین کازان روسیه خواستار تعیین وضعیت رضا شکاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس از هفته گذشته مذاکراتی با رضا شکاری بازیکن ایرانی تیم روبین کازان داشت تا او را برای فصل آینده جذب کند.

در این بین صحبت های سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و هشدار وی به پرسپولیس مبنی بر احتمال محروم شدن شکاری باعث شد تا پرسپولیسی ها با احتیاط بیشتری برای جذب شکاری پیش بروند.

باشگاه پرسپولیس در روزهای گذشته نامه ای رسمی برای باشگاه روبین کازان ارسال کرده و از این باشگاه خواسته است وضعیت شکاری را مشخص کند. تعیین مبلغ رضایتنامه هم دیگر بحث پرسپولیسی ها در نامه ارسالی به روبین کازان بوده است. انتظار می رود ظرف امروز و فردا پاسخ نامه روبین کازان به پرسپولیس اعلام شود.

کد مطلب 4661899

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