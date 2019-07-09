دمای هوای آذربایجان غربی افزایش می یابد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس پیش یابی های هواشناسی هوای استان تحت تاثیر امواج ناپایدار از امروز با رگبار موقت باران و احتمال سیلابی شدن مسیلها همراه خواهد بود.

وی اضافه کرد: از امروز عبور امواج ناپایدار موجب رشد ابری و وقوع رگبار باران و رعد و برق در برخی از ساعات بعد از ظهر می شود.

صابری خاطرنشان کرد: این ناپایداری ها تا اواخر وقت هفته جاری تداوم و سیلابی شدن مسیلها و رودخانه های فصلی در این مدت نیز دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته تکاب با دمای هوای ۱۲ درجه نسبت به سایر شهرها هوای خنک تری داشت اظهارداشت: طی بعد از ظهر فردا سه شنبه در مناطقی از شمال و مرکز استان شاهد رگبار باران همراه با رعد و برق خواهیم بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه از اواخر هفته جاری به طور نسبی دمای هوا در استان افزایش می یابد گفت: رگبار باران طی بعد از ظهر امروز مناطقی از شمال آذربایجان غربی ادامه دارد.