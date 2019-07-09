به گزارش خبرنگار مهر، سید شهرام هروی گفت: کاراته در المپیک حضور پرقدرتی خواهد داشت. حدود ۱۵،۱۶ ماه است برای کسب سهمیه داریم در مسابقات مختلف شرکت می کنیم. مسابقات تا پایان سال ۹۸ ادامه خواهد داشت. انشاءالله بتوانیم سهمیه کامل بگیریم.

وی ادامه داد: توقعات از کاراته بالاست و اینکه بخواهیم بگوئیم چند مدال می گیریم پیش بینی نادرست است. کاراته اما به خاطر افتخاراتی که داشته و دارد، به همین دلیل توقع بالاست ولی به حق است. بازی های المپیک اما شرایط خودش را دارد ولی شکر خدا شرایط ما خوب است. آنجا می توانیم یکی از موفق ترین تیم ها باشیم. مسلماً ما در المپیک طلا می گیریم و کاراته می تواند جزو پرافتخارترین رشته های ورزشی در المپیک باشد.

سرمربی تیم ملی کاراته که میهمان برنامه «سلام صبح بخیر» بود درباره نحوه انتخاب بازیکنان توضیح داد: بازیکنان در مسابقاتی که شرکت می کنند، امتیازات آن جمع آوری می شود. جمع امتیازها محاسبه و در نهایت نفرات اول و دوم هر وزن به المپیک می روند. تا پایان سال هم ۱۰ مسابقه دیگر داریم که امیدوارم بچه ها به خوبی امتیاز کسب کنند و به راحتی سهمیه بگیریم و کار به فرانسه نکشد که آخرین فرصت است. در آنجا بازیکنانی که سهمیه نمی گیرند باید مبارزه کنند تا سهمیه را به دست بیاورند. امتیازات مسابقه ازبکستان هم خیلی مهم است چون ۹۹۰ امتیاز است.

هروی یادآور شد: در بهترین حالت در کمیته ۳ وزن داریم و در خوشبینانه ترین حالت ۳ نفر را به المپیک اعزام می کنیم. در کاتا هم یک نفر را داریم. در بخش بانوان هم ۳ وزن داریم و به اضافه یک سهمیه کاتا که اگر تمام سهمیه ها را بگیریم ۸ ورزشکار در المپیک خواهیم داشت.

او درباره سخت گیری های بیش از حد خودش برای حضور بازیکنان در مسابقات انتخابی گفت: بازیکنان ما سال گذشته در یکسری مسابقات شرکت کردند. یکسری ها هم نبودند. بعضی ها در آسیایی بودند و بعضی ها در جهانی. ما در سال ۲۰۱۹ که مسابقات مان شروع شد و در ۶ مسابقه شرکت کردیم به بازیکنان گفتیم عملکرد بازیکنان در این ۶ تورنمنت جمع بندی می شود و بازیکن نهایی انتخاب می شود. از این ۵ وزن به سه نفر جمع بندی رسیدیم که انتخابی برگزار شود و برای دو وزن برگزار نشود. از الان هم واقعاً نمی توانم بگویم در کدام وزن کدام ورزشکار به المپیک می رود.

او درباره رقابت شدید در کاراته گفت: تیم ملی کاراته نسبت به تیم های دیگر منحصربه فرد است. مثلاً در وزن مثبت ۷۵، ۷ بازیکن ایران جزو ۷ نفر برتر دنیا هستند. این نشان می دهد برنامه ریزی خوبی شده است که روی یک فرد تمرکز نکنیم و مثلاً اتفاقی که برای تکواندو افتاد برای ما نیافتد. شک نکنید یک کوره داغ برای کاراته داریم.

هروی درباره وضعیت معیشت کاراته کاران نیز گفت: متاسفانه بچه ها در آمد ثابتی ندارند. قبلاً رقم یک میلیون تا یک و نیم میلیون به بازیکنان می دادند ولی از ماه گذشته قرار شد بر حسب رنکینگ حقوق بدهند که حدوداً بین ۲.۵ تا 3 میلیون تومان است. اگر زیر ۱۰ نفر اول باشند 3 میلیون می گیرند. البته شکر خدا آقای سلطانی فر و صالحی امیری خیلی خوب دارند حمایت می کنند. الان دو هفته یک بار ورزشکاران مسابقه می دهند و هزینه ها سنگین است. حالا بحث استخدام قهرمان هاست که انشاءالله بتوانند در اداره ورزش ها استخدام شوند. خود من هم کارمند تامین اجتماعی هستم و جا دارد از وزیر کار و مدیرعامل سابق تامین اجتماعی که نگاه ویژه ای به من داشتند تشکر کنم.

وی با بیان اینکه متاسفانه پاداش ها سر وقت داده نمی شود، توضیح داد: متاسفانه سر موقع نبوده است. فقط پاداش های بازی های آسیایی پرداخت شده و قول داده اند پاداش مسابقات جهانی هم تا پایان سال پرداخت شود تا بچه ها روحیه بگیرند.

هروی درباره پیشنهاد آذربایجان به ورزشکاران ایرانی گفت: کشورهایی مثل آذربایجان و حوزه خلیج فارس با چند بازیکن ما ارتباط گرفتند که جذبشان کنند که در المپیک حضور موفق داشته باشند. برای آنها ملیت مهم نیست ولی بازیکنان ما عِرق دارند به پرچم ایران و کشورشان و همه پاسخ منفی داده اند. در این خصوص من ورود نکردم ولی فهمیدم که پیشنهاد شده اما خیالم راحت بود که بازیکنان به هیچ کشوری نمی روند.

سرمربی تیم ملی افزود: شک نکنید اتفاقات تکواندو برای کاراته‌کاها هیچوقت نمی افتد.

سرمربی تیم ملی کاراته بزرگسالان در پایان درباره کُری خواندن با استقلالی ها گفت: من از کودکی پرسپولیس را دوست دارم برای تیم استقلال هم احترام قائلم. اگر این کری خوانی ها نباشد که نمی شود. همه به فوتبال علاقمندند.