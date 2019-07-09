تصادف در ایوان ۳ کشته و زخمی برجا گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد امروز یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه پژو پارس به علت حرکت در مسیر ممنوع از جانب راننده سواری پراید در محور زرنه - ایوان تصادف و یک کشته و دو زخمی برجای گذاشت.

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه در محل مشخص شد یک دستگاه خودرو پراید به علت حرکت در مسیر ممنوع با یک دستگاه خودرو پژو پارس برخورد کرده و سرنشین خودرو پژو به علت شدت جراحات در دَم، و راننده خودرو پراید نیز پس از انتقال به بیمارستان فوت می کنند.

سرهنگ همتی زاده گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب می تواند از وقوع تصادفات جلوگیری کند.

وی از حضور ۴۰ تیم گشتی محسوس و نامحسوس پلیس راه در جاده های ایلام برای ایام تابستان خبر داد و افزود: با آغاز تابستان و تعطیلات پیش رو سطح محورهای مواصلاتی استان شلوغ خواهد شد، لذا رانندگان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، تعطیلات خود را بدون حادثه سپری کنند.

رئیس پلیس راه ایلام گفت: علت بیشتر تصادفات فصل تابستان سرعت غیرمجاز وسایل نقلیه است.