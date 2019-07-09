به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان‌غربی با محوریت بررسی روند توسعه شهرستان چالدران که حدود ۵ ساعت به طول انجامید افزود: توجه به شهرستان‌های کم‌برخوردار وظیفه مسئولان استانی در راستای گسترش عدالت اجتماعی است.

وی ادامه داد: امروز در چالدران موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و در هفته آینده در جلسه ویژه ای در مرکز استان در خصوص حل مشکلات این شهرستان تصمیم‌گیری می شود.

شهریاری با اشاره به دیدار خود با استاندار آغری ترکیه در روز جاری نیز اظهار داشت: در پی پیگیری‌های آنان، نماینده مردم منطقه و مدیریت استان و وزارت کشور بازارچه «پیراحمد کندی» به زودی با ۲۰۴ غرفه در طرف ترکیه افتتاح می‌شود و استان نیز در صدد تخصیص اعتبارات لازم است تا روند اجرایی این طرح در طرف کشورمان تسریع شود.

استاندار آذربایجان غربی درباره آئین جهانی ارامنه موسوم به باداراک که به صورت سالانه در قره کلیسای چالدران برگزارمی‌شود، گفت: تأمین زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مطلوب این آئین بررسی می‌شود و در سفر ریاست جمهوری به استان نیز اعتبار ویژه ای بر ساماندهی این مکان و همچنین اجرای یادمان شهدای چالدران اختصاص داده شده است.

وی با تسلیت شهادت ۲ تن از رزمندگان سپاه در درگیری‌های اخیر شمال استان با تروریست های مزدور، افزود: کشورهای عربستان، رژیم صهیونیستی و امارات برنامه‌ریزان، حامیان و تجهیزکنندگان این تروریست‌ها هستند که می خواهند با ناامن کردن منطقه به اهداف شوم خود برسند.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: این اقدام محکوم می‌شود و از نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در ایجاد امنیت پایدار در منطقه تشکر می‌کنیم و امید است با وحدت رویه موجود این تهدیدها به کمترین حد برسد.

در ادامه سفر استاندار آذربایجان غربی بازارچه مرزی ساری سو در ماکو امروز با حضور استاندار آذربایجان غربی و والی استان آغری ترکیه افتتاح شد.

محمدمهدی شهریاری در آیین افتتاح بازارچه مرزی ساری سو به روند رو به گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روز به روز در حال گسترش است و سیاست های دو کشور امروز بسیار به هم نزدیک تر شده است.

استاندار آذربایجان غربی با تبریک افتتاح بازارچه مرزی ساری سو افزود: این بازارچه می تواند نقش مثبتی را در توسعه مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه و مردم مرزی دو کشور ایفا کند.

وی در ادامه اظهار کرد: اراده رهبران دو کشور ایران و ترکیه بر توسعه روابط فیمابین است و در این میان وظیفه مسئولان استان های مرزی نیز گسترش مناسبات دوجانبه است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر استفاده از ظرفیت استان های مرزی در جهت گسترش مناسبات دوجانبه گفت: از تمامی ظرفیت های استان آذربایجان غربی برای توسعه مراودات سیاسی و اقتصادی دو کشور استفاده می کنیم.

شهریاری، توسعه اقتصادی را یکی از مهم ترین راهکارهای ایجاد امنیت پایدار منطقه دانست و افزود: امروز دو کشور ایران و ترکیه، دشمنان مشترکی در منطقه دارند که سعی دارند با ایجاد ناامنی، اقتصاد و امنیت منطقه را به خطر بیندازند.

وی گفت: نا امنی های ایجاد شده توسط برخی کشورها تنها به رفاه و آبادانی مردم ضربه وارد کرده و این در حالی است که ایجاد امنیت و ثبات و توسعه روابط حسنه با کشورهای همجوار، همواره از اصلی ترین سیاست های جمهوری اسلامی ایران بوده است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در راه حفظ امنیت و ثبات در منطقه، هزینه های زیادی را متقبل شده است تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بدنبال ثبات و امنیت پایدار و دوستی با کشورهای همسایه است و تمام تلاش خود را برای توسعه روابط با همسایگان انجام می دهد.

وی با تاکید بر گسترش ارتباطات با استان های مرزی ترکیه نیز گفت: گسترش روابط با ترکیه جزو برنامه های ماست و در همین راستا در آینده، استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه، میزبان استانداران مرزی ترکیه خواهد بود.

شهریاری ادامه داد: در این نشست مهم ترین مسائل و مشکلات پیش رو در حوزه های مختلف و راهکارهای گسترش مناسبات فیمابین بررسی خواهد شد.