واحدهای صنفی متخلف استان سمنان ۵۶۰ میلیون تومان جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یحیایی صبح سه شنبه در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار سمنان در محل سازمان صمت مرکز استان ضمن بیان اینکه در سه ماهه نخست سال ۹۸ واحدهای صنفی متخلف در سمنان ۵۶۰ میلیون تومان جریمه شدند، ابراز کرد: کم فروشی، گران فروشی، فقدان درج قیمت، تقلب و … در زمره مهمترین تخلفات اصناف در بهار ۹۸ بوده است.

وی با بیان اینکه ناظران و بازرسان صمت استان سمنان با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده، نسبت به پایش بازار مبادرت می‌ورزند، تاکید کرد: مقابله با تخلفات اصناف بدون مماشات به خصوص در سال حمایت از کالای داخلی یک رویکرد و محور در اقدامات صنعت، معدن محسوب می‌شود.

معاون نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت استان سمنان، با بیان اینکه در بهار امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی در استان انجام شده است، تاکید کرد: تشکیل ۸۱۲ پرونده تخلف از اصناف ماحصل این بازرسی‌ها بوده است.

یحیایی با بیان اینکه این تعداد پروونده تخلف در کنار ۵۶۶ شکایت مردمی ثبت شده در سامانه ۱۲۴ در طول بهار ۹۸ مورد رسیدگی صمت استان سمنان قرار گرفته است، گفت: تمام شکایت‌ها در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شده است همچنین در سه ماهه نخست سال جاری ۲۷۲ بازرسی مشترک بین صمت سمنان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی صورت گرفته که در پی این بازدیدها ۲۴۹ پرونده تخلف نیز مفتوح شده است.