  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۰

صخور در پله سوم تجدید چاپ ایستاد

صخور در پله سوم تجدید چاپ ایستاد

رمان «صخور» نوشته امید کوره‌چی در کمتر از دو ماه به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «صخور» که همزمان با نمایشگاه کتاب توزیع شده بود، در کمتر از دو ماه به چاپ سوم رسید.

امید کوره‌چی این بار در «صخور» حرف‌های جدیدی دارد که حتماً غافلگیر می‌شوید و به سرعت برق و باد مطالعه این جلد را تمام می‌کنید. حرف‌هایی که اگرچه جنسشان ماورایی ست و باز هم ممکن است شما را بترساند، ریشه در واقعیت‌های عالمی پوشیده از نظر دارد.

این رمان جلد سوم از مجموعه رمان‌های «هفت‌جن» است که انتشارات کتابستان معرفت آن را منتشر کرده است. پیش از این هم دو جلد دیگر این مجموعه با نام‌های «هفت‌جن» و «لوثیا» با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان مواجه شده بود.

قیمت پشت جلد چاپ سوم «صخور» ۴۵۰۰۰ تومان است.

کد مطلب 4661943
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها