صخور در پله سوم تجدید چاپ ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «صخور» که همزمان با نمایشگاه کتاب توزیع شده بود، در کمتر از دو ماه به چاپ سوم رسید.

امید کوره‌چی این بار در «صخور» حرف‌های جدیدی دارد که حتماً غافلگیر می‌شوید و به سرعت برق و باد مطالعه این جلد را تمام می‌کنید. حرف‌هایی که اگرچه جنسشان ماورایی ست و باز هم ممکن است شما را بترساند، ریشه در واقعیت‌های عالمی پوشیده از نظر دارد.

این رمان جلد سوم از مجموعه رمان‌های «هفت‌جن» است که انتشارات کتابستان معرفت آن را منتشر کرده است. پیش از این هم دو جلد دیگر این مجموعه با نام‌های «هفت‌جن» و «لوثیا» با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان مواجه شده بود.

قیمت پشت جلد چاپ سوم «صخور» ۴۵۰۰۰ تومان است.