به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل بن» مشاور رئیس‌جمهور فرانسه فردا (چهارشنبه) پیش از ظهر با «دریابان علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

در این دیدار آخرین وضعیت پیگیری انجام تعهدات کشورهای اروپایی در برجام و مکانیزم‌های مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است مقامات ایرانی طی هفته جاری تصریح کرده‌اند که ایران تنها زمانی اجرای تعهدات پیشین خود در برجام را از سر خواهد گرفت که سایر طرف‌های این توافق بین‌المللی نیز تعهدات خود را به انجام برسانند.

۱۶ تیرماه هم زمان با آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اقداماتی که برای اجرا در گام سوم نیز در نظر گرفته شده اعلام شد.