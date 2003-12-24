اختتاميه چشم انداز سينماي مستند لبنان و فلسطين برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي فيلم هاي كودكان شتيلا و بچه هاي آتش (ماي ماسري) ، پرنده سبز و درخت زيتون (ليانا بدر ) جنگ عليه صلح (ليط جنيدي) نامه اي از سارا (موتاز جانكوت) كودكان ابداع ؛ از هيچ چيز ، چيزي خلق كردن (سارا اسميت پاتريك) در كنار فيلم بلند عاشورا، خون جاري در رگ هاي من (جلال توفيق ) به نمايش درخواهد آمد. ضمن اينكه در 2 سانس ويژه ساعات 13 و 15 نيز فيلم هاي ايراني با موضوع فلسطين و لبنان در سالن شماره 2 سينما فلسطين روي پرده خواهد رفت.

گفتني است كه تماشاي اين آثار بصورت رايگان بوده وعموم علاقه مندان مي توانند در يك سانس صبح و چهار سانسي بعد از ظهر ، به سينما فلسطين تهران مراجعه نمايند.

شايان ذكر است اختتاميه چشم انداز سينماي مستند لبنان و فلسطين طي مراسمي عصر جمعه 4 دي 82 در سالن شماره يك سينما فلسطين برگزار مي شود و همزمان اين برنامه در شهر يزد افتتاح خواهد شد.

کد خبر 46620