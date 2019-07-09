کاهش ۵۰ درصدی میانگین مصرف آب در استان مرکزی

یوسف عرفانی نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین مصرف آب مردم استان مرکزی در طول روز مجموعاً ۳۰۰ هزار متر مکعب است که در طول تابستان معمولاً با رشد ۲۰ درصدی مصرف آب در مشترکین مواجه هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز فصل گرما مشترکین استان روزانه ۳۶۰ هزار متر مکعب در روز آب مصرف می کنند که مربوط به مصارف خانگی است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: شبکه های آبرسانی برای تامین آب شرب مردم استان تا جایی که ظرفیت تامین آب وجود داشته پاسخگو هستند و می توان گفت بالای ۹۰ درصد مطلوب بوده، در جایی هم که ظرفیت کمتر باشد به طبع افت فشار آب ایجاد می‌شود.

عرفانی نسب افزود: میانگین مصرف آب در استان برای هر نفر از ۲۶۰ لیتر به طور شبانه روز در طول سال های گذشته، اکنون به ۲۱۰ لیتر رسیده و این نشان دهنده فرهنگ سازی و آگاه سازی نسبت به رعایت الگوی مصرف در مردم است.

وی بیان کرد: مامورین شرکت آب و فاضلاب استان برای جلوگیری از هدر رفت آب به مشترکین توصیه های لازم را گوشزد می کنند.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان خاطر نشان کرد: مشترکین پر مصرف که بیش از الگوی مصرف، آب مصرف می کنند باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و مشمول جریمه می شوند و بالعکس افرادی که الگوی مصرف را رعایت می کنند، مشمول طرح های تشویقی می شوند.