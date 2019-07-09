بزرگداشت مهدی آذر یزدی و روز ملی ادبیات کودک

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که ظهر سه شنبه به میزبانی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با همکاری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز برگزار شد، زهرا افتخاری در حضور احمد اکبرپور، سعید حسام پور، الهام مزارعی و فاطمه فروتن با گرامیداشت مهدی آذر یزدی کودکان و نوجوانان عضو کانون را به مطالعه دعوت کرد و گفت: امسال این مراسم را متفاوت از دوره های پیش برگزار کردیم تا شما نقطه نظرات خویش را با صاحبنظران و نویسندگان ادبیات در میان بگذارید.

زهرا افتخاری از برگزاری پنل تخصصی در جریان این برنامه خبر داد و افزود: نویسندگان مطرح شیراز درباره نوشته های اعضای کانون نظر می دهند و تجربه های طول زندگی توسط نویسندگان برای کودکان و نوجوانان علاقه مند به ادبیات فارسی بیان خواهد شد.

وی با بیان اینکه لذت از ادبیات است که توسط خداوند در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفته، افزود: خوب شنیدن، خوب صحبت کردن، خوب خواندن و خوب نوشتن چهار مهارتی است که کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کسب می کنند.

همچنین در این برنامه که بخش هایی نظیر کارگاه نوشتن خلاق، نقد ادبی و اثرخوانی هم برگزار شد، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری فارس، گفت: هیچ جامعه ای به توسعه واقعی دست نمی یابد مگر برای کودکانش برنامه ریزی کند.

سعیدرضا کامرانی با گرامی داشتن روز ادبیات کودک و نوجوان، افزود: ادبیات کودک به صورت رسمی از اول قرن بیستم میلادی شکل گرفت و در ایران نزدیک به یکصد سال پیش برای نخستین بار توسط مرحوم جبار عسکرزاده که به «باغچه بان» معروف است، کتاب هایی با محتوای آموزش همراه با لذت و نشاط تولید شد.

وی درجمع اعضا و مربیان شاعر ونویسنده کانون فارس و اصحاب فرهنگ گفت: می توانیم تمامی نوشته ها، سروده های ادبی، قصه ها، لالایی ها، مثل ها، نمایش نامه ها، هنرها و سرگرمی های ویژه کودکان و نوجوانان را به عنوان ادبیات کودک محسوب کنیم که نزدیک به یک قرن است که نویسندگان، شاعران، مترجمان، بازنویسان، تصویرگران و متخصصانی از سرزمین ایران با آگاهی و عشق به کودکان، تلاش کردند و در این حوزه کتاب های ارزشمندی را به جامعه کودک و نوجوان تقدیم نمودند.

عضو شورای برنامه ریزی کودکان و نوجوانان فارس با یادکردی از عباس یمینی شریف، مهدی آذریزدی، توران میرهادی، مهری آهی، زهرا خانلری، احسان یار شاطر، علی نقی وزیری، مهرداد بهار، محمود کیانوش، پروین دولت آبادی، مهین دخت صنعتی، اردشیر نیک پور، محمدقاضی، صمد بهرنگی، فرشید مثقالی، نورالدین زرین کلک، علی اکبر صادقی، هوشنگ مرادی کرمانی، الهام مزارعی، احمداکبرپور، هادی فردوسی و صدها نویسنده، شاعر و پژوهشگر عرصه کودکان و نوجوانان گفت: با تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار کتابخانه های ویژه ای برای کودکان و نوجوانان به وجود آمد که کانون پرورشی مسؤول و متولی قانونی تألیف، ترجمه، بازنویسی و تدوین کتاب های کودکان شد که این فعالیت هنوز تحت عنوان آفرینش های ادبی ادامه دارد.

به گفته معاون فرهنگی کانون پرورش فکری فارس، نیازهای دوران کودکی بر هیچ کسی پوشیده نیست و وجود روزهایی مانند روز ادبیات کودک و نوجوان، هفته ملی کودک، شهر دوستدار کودک، بهانه ای است تا بیشتر به کودکان و نوجوانان توجه کنیم چرا که براین باوریم که هرکشور و جامعه ای که بخواهد به توسعه واقعی دست یابد، باید برای کودکان و نوجوانانش برنامه ریزی ویژه ای داشته باشد همان طور که در جوامع مترقی بیشترین سهم به مسائل پرورشی و آموزشی می رسد که در این حیطه هم کودکان و نوجوانان به صورت ویژه دیده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم با حضور احمد اکبرپور، الهام مزارعی، فاطمه فروتن و سعید حسام پور اعضای کانون پرورش فکری فارس به خوانش آثار خود پرداختند و از نقطه نظرات این چهره های ادبی استفاده کردند.