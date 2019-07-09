به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین حسینی مدیرکل فعلی تبلیغات اسلامی استان با حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به عنوان مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی منصوب می شود.

گفتنی است حجت الاسلام حسینی پیش از این نیز طی سال های ۹۰ تا ۹۴ عهده دار مدیرکلی اوقاف استان بود.

رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان و مدیرکلی اوقاف و امور خیریه استان اردبیل طی سال های ۸۶ تا ۹۰، نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) در آذربایجان شرقی و عضو هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه ازاد اسلامی استان از دیگر سوابق مدیریتی و اجرایی حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی است.

تاسیس حوزه علمیه سالار شهیدان تبریز، سابقه بیش از ۲۰ سال تبلیغ معارف اهل بیت علیه السلام در داخل و خارج کشور، عضو گروه مشاوره روانشناسی شمس تبریز، عضو فعال بسیج و گردان ویژه روحانیون رزمی تبلیغی تیپ امام صادق، دبیر همایش علمی و فرهنگی حجاب و عفاف، دبیر کنگره کوثر بیکرانه، دبیر کنگره علمی فرهنگی نگین هستی، دبیر کنگره علمی فرهنگی ملی سالار فقیهان و دبیر کنگره علمی و فرهنگی تبریز پیشرو در توسعه فرهنگ تشیع از دیگر سوابق اجرایی و فرهنگی حجت الاسلام حسینی است.

لازم به ذکر است حجت الاسلام حسینی دکترای تبلیغ ومعارف اسلامی از مرکز تخصصی تبلیغ حوزه قم وسابقه تدریس در حوزه های علمیه و دانشگاه ها و تالیف چندین عنوان کتاب و مقاله و پایان نامه دکترا باموضوع مبانی واصول وشیوه های تربیت از منظر امام خمینی را در سوابق علمی و پژوهشی خود دارد.

گفتنی است: مراسم تودیع و معارفه مدیر کل جدید اوقاف ساعت ۱۰ و نیم روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه در سالن قرآن این اداره کل برگزار خواهد شد.