کتابخانه های عمومی توسعه و تجهیز می شوند/حل مسئله کتابخانه داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته با برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی در شهرستان های ممسنی و داراب همچنین برگزاری دومین نشست مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شمال فارس شامل چهار شهرستان آباده، بوانات، اقلید و خرمبید، مسئولان استانی و شهرستان ها برای توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی فارس رایزنی کردند.

در این نشست ها که با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همراه بود، دستورکارهایی با موضوع ترویج کتابخوانی و توسعه زیرساختی کتابخانه های عمومی بررسی و نیازهای کتابخانه های عمومی این شهرستان ها اعلام شد.

ساختمان کتابخانه استاد شهید نورآباد بازسازی می شود

انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ممسنی تشکیل جلسه داد که در این دیدار ضمن بررسی وضعیت دو کتابخانه این شهرستان، قرارداد تحویل ساختمان کتابخانه از شهرداری به منظور جابه جایی کتابخانه عمومی استاد شهید شهر نورآباد و آغاز عملیات بازسازی این کتابخانه منعقد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این دیدار با اشاره به وضعیت کتابخانه های عمومی ممسنی، گفت: در شهرستان ممسنی آمار سرانه زیربنای کتابخانه و عضویت در مقایسه با میانگین استانی پایین تر است که یکی از دلیل آن نبود زیرساخت های لازم کتابخانه ای در این شهرستان است؛ امیدواریم بازسازی کتابخانه شهر نورآباد باعث شود هم سرانه مطالعه وهم عضویت آن بالا رود.

روح الله منوچهری با قدردانی از همکاری مسئولان شهرستان در زمینه تامین ساختمان برای انتقال کتابخانه استاد شهید و آغاز پروژه بازسازی این کتابخانه، از پیگیری ها برای اتمام پروژه کتابخانه عمومی دشت رزم ممسنی خبر داد.

فرماندار این شهرستان نیز در زمینه رسیدگی به نیازهای کتابخانه های عمومی شهرستان و جابه جایی کتابخانه استاد شهید و بازسازی کتابخانه شهر نورآباد اعلام همکاری کرد و از اختصاص بودجه مناسب برای ساخت کتابخانه استاد شهید خبر داد.

داوود ایوبی با تصریح اینکه زیرساخت های کتابخانه ای در شهرستان مناسب نیست، به نیاز این شهرستان به توسعه کتابخانه ها اشاره کرد و گفت: منظقه رستم و ممسنی بالاترین میزان تحصیلکرده در استان را دارند اما با این همه مشکلات فرهنگی زیادی در این منطقه موجود است که توسعه کتابخانه ها می تواند به این امر کمک کند.

شمال فارس در راه ارتقای کتابخانه های عمومی گام برمی دارد

در همین راستا، دومین نشست انجمن مشترک کتابخانه های عمومی منطقه شمال فارس به میزبانی شهرستان آباده و با حضور مسئولان چهار شهرستان آباده، اقلید، بوانات و خرم بید برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در این دیدار با تأکید بر اینکه برگزاری نخستین نشست مشترک دستاوردهای بسیاری را برای کتابخانه های عمومی منطقه شمال داشته است، گفت: در فاصله این ۲ انجمن، تعمیرات لازم کتابخانه های عمومی «امام خمینی (ره)» شهر ایزدخواست، «بهارستان» دژکرد، «فرزاگان» شهر سده و «آلاله» روستای شهرمیان اقلید، «آیت الله مهدوی» صفاشهر و «حضرت روح الله» روستای مشهد مرغاب خرم بید و «زنده یاد حامد براتی» شهر حسامی بوانات انجام شده است.

منوچهری با بیان اینکه طرح توسعه کتابخانه آیت الله مهدوی در حال اجراست، گفت: برای توسعه کتابخانه عمومی سوریان بوانات نیز برنامه ریزی شده است.

وی در ادامه خرید تمامی تجهیزات چوبی کتابخانه های عمومی شهرستان آباده و ارسال کتاب های طرح نسیم دانایی و تجهیز بخش کودک به این منابع را نیز از دیگر برنامه های صورت گرفته در این شهرستان ها نامید.

رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی فارس در این دیدار همچنین با اشاره به اینکه اولین تجربه کتابخانه سیار در استان فارس نیز در شهرستان اقلید بوده است، گفت: کتابخانه سیار شهید جمالی در اقلید طرح بسیار موفقی است که می تواند در دیگر شهرستان ها هم اجرا شود.

فرماندار شهرستان آباده نیز در این دیدار، ارتقای کتابخانه ها و اتمام پروژه های نیمه تمام را اولویت های منطقه شمال دانست و گفت: مردم شمال فارس، به مردم فرهنگ دوست معروف هستند و شمال فارس نیز باید در راه ارتقای کتابخانه های عمومی گام بردارد.

محمد اسداللهی با تأکید بر اینکه برای سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی نباید تنها به اعتبارات دولتی تکیه کرد، اظهار داشت: لازم است که در شهرستان ها از اعتبارات شهرستانی، بودجه هایی به کتابخانه ها اختصاص یابد، اما این به تنهایی کافی نیست و باید از پتانسیل خیرین و مردم در این راه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه نمی توان نقش خیرین و مردم را در ترویج فرهنگ نادیده گرفت، گفت: امسال اولین همایش تجلیل از خیرین کتابخانه ساز و کتابخانه یار شمال فارس را در آباده برگزار خواهیم کرد.

کتابخانه شماره ۲ داراب به بهره برداری می رسد

منوچهری همچنین در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان داراب از حل شدن مسئله کتابخانه شماره ۲ داراب خبر داد و گفت: این پروژه پس از چند سال تأخبر به سرانجام رسیده است، که در صورت اتمام ساخت و تحویل آن به کتابخانه ها، در کوتاهترین زمان افتتاح می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه دو شهر فدامی و رستاق داراب از جمله شهرهای فاقد کتابخانه استان است، به برنامه ریزی برای ایجاد کتابخانه در این دو شهر اشاره کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در ادامه از کلنگ زنی ساختمان کتابخانه «شهید محمد اسلامی نسب» روستای لایزنگان با کمک فرد خیر خبر داد.

علی مظفری فرماندار داراب نیز در این دیدار با اشاره به اینکه زیرساخت های کتابخانه ای در شهرستان داراب مناسب نیست، گفت: با پیگیری های فراوان دومین کتابخانه عمومی شهر داراب، رفع مشکل شده و به مرحله بهره برداری رسیده است. مجوز ایجاد سومین کتابخانه در شهر داراب نیز گرفته شده؛ این در حالی است که همچنین یک خانواده خیر نیز برای ساخت کتابخانه در شهرستان داراب آمادگی خود را اعلام کرده اند.