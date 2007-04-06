جیره بندی آب در مشهد

حسن تبرائی معاون استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد ضمن بیان مطلب فوق گفت : گسترش و عمومی شدن فرهنگ جیره بندی آب در طول فصل گرما در مشهد امری ضروری است.

وی در خصوص وضعیت آب شهر مشهد در تابستان امسال اذعان داشت: با توجه به این که میزان بارندگی در سه ماه سوم امسال تقریباً خوب بوده اما باید موظف به جیره بندی و استفاده مناسب از این نعمت خدادادی درسطح شهر باشیم.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده برای حل معضل آب برای زائرین امام رضا (ع)، گفت : رفع مشکلات و کاستی منبع آب حوزه حریم رضوی از جمله این اقدامات است که با توجه به آن در تابستان امسال در این حوزه کم آبی وجود نخواهد داشت.

تبرائی اظهار داشت: با توجه به بحران سفره های آب زیرزمینی شهر مشهد، جیره بندی از جمله ضروریات برای این شهر خواهد بود.

وی با اشاره به تبلیغات صورت گرفته در رابطه با ضرورت مصرف صحیح آب شرب از سوی شهروندان گفت : با توجه به این که هنوز فرهنگ صحیح استفاده از آب در بین مردم ایجاد نشده است لذا جیره بندی و فرهنگ سازی باید هر دو در کنار هم انجام شود.

تبرائی با اشاره به این که در حال حاضر قیمت واقعی آب از مردم دریافت نمی شود لذا ارزش واقعی آب در جامعه شناخته نمی شود، تصریح کرد: امید ما بیشتر به پساب ها است تا هرچه زودتر وارد مدار لوله ها شود زیرا در تامین آب کمک مناسبی خواهد بود.

وی از حفر 100 حلقه چاه در سطح استان با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد تومان به منظور حل معضل کم آبی در مشهد خبر داد.