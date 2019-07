ماکروتل؛ شارژر اصلی اپل را چگونه تشخیص دهیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همچنین از کجا بفهمند شارژر گوشی اپل آنها اصل است و دستگاه تست کابل اپل چگونه کار می‌کند؟

شارژر اصلی اپل

همانطور که شاید اطلاع داشته باشید باتری گوشی‌های هوشمند امروزی از نوع لیتیوم یونی هستند. این باتری‌ها به مرور زمان عمرشان به پایان می‌رسد و نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. البته عمر مفید این باتری‌های موبایل به نوع استفاده شما نیز بستگی دارد. از آنجایی که یکی از ضعف‌های گوشی‌های موبایل مربوط به باتری‌های آن‌هاست و به طور متوسط هر کاربر در طول شبانه روز لااقل یکبار گوشی موبایل خود را به شارژر متصل می‌کند. در نتیجه استفاده از شارژر گوشی باید یکی از معضلات شما باشد. بخصوص در گوشی‌های آیفون که آی‌سی شارژهای این گوشی از حساسیت بالایی برخوردار است و به مرور زمان با استفاده از شارژهای غیر اصل ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری به برد گوشی شما وارد شود.

همچنین شرکت اپل برای محافظت از محیط زیست در روکش کابل‌های آیفون از مواد قابل تجزیه استفاده کرده است. احتمالاً تا حالا بارها برایتان اتفاق افتاده است که قسمت پایینی نزدیک به پورت لایتنینگ کابل شارژر آیفون شما قطع شده باشد یا با از بین رفتن روکش آن بعد از مرور زمان دچار مشکل شود. بسیاری از افراد بدون توجه به اینکه کابلشان دچار مشکل شده باز هم از آن استفاده می‌کنند که این موضوع نه تنها به باتری گوشی موبایل آسیب وارد می‌کند بلکه همانطور که اشاره شد ممکن است آی‌سی شارژ شما که مسئولیت تنظیم شارژ گوشی را بر عهده داد را نیز خراب کند و باعث شود برد شما نیاز به تعمیر پیدا کند.

بهترین حالت این است که بعد از مواجهه شدن با هر مشکلی چه در شارژر موبایل چه در کابل شارژر در سریع‌ترین زمان ممکن آن را تعویض کنید تا از صدمات احتمالی آینده جلوگیری کنید. اما بدون شک استفاده از شارژرهای غیر اصلی نیز می‌تواند همین مشکلات را به وجود بیاورد. خرید از مراکز معتبر یکی از راه‌هایی‌ست که می‌توانید از این طریق کابل و شارژر اصلی آیفون را خریداری کنید اما بهترین راه حل این است که با توجه به نشانه‌هایی که روی شارژر و کابل‌های آیفون حک شده است از اصل بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در این مطلب سعی داریم چند نشانه که به شما در تشخیص اصلی بودن کابل و شارژر آیفون کمک می‌کند را معرفی کنیم.

ابتدا شارژر اپل را بررسی می‌کنیم:

۱- به نوشته‌های چاپ شده روی شارژر نگاه کنید: روی محصولات شرکت اپل اطلاعاتی درج شده که املای آن‌ها کاملاً صحیح است. شارژرهای اپل املای صحیحی از عبارت«Designed by Apple in California» در بین خطوط نوشته شده دارند. در شارژرهای تقلبی تغییراتی در شکل حروف وجود دارد یا اینکه اشتباه نوشته شده‌اند. برای مثال شرکت اپل ممکن است به شکل Abble روی شارژر درج شده باشد که به سادگی می‌توان به جعلی بودن آن پی برد.

۲- ظاهر پین‌ها: پین‌های شارژرهای واقعی ظاهر ماتی دارند و رنگ و ظاهری ثابت و یکنواخت دارند و دارای شکل مربعی یک دست و هماهنگ هستند. اما شارژرهای تقلبی پین‌هایی با ظاهر براق و شکل و اندازه نامنظمی دارند.

چند نکته در مورد کابل شارژر آیفون اصل

اپل یادآوری می‌کند که روی کابل شارژ اصلی عبارت«Designed by Apple in California» نوشته شده باشد و در ادامه آن جمله‌های «Assembled in China» یا «Assembed in Vietnam» یا «Indústria Brasileira» درج شده باشد و پس از آن نیز یک شماره سریال دیجیتالی ۱۲ رقمی نوشته شده است.

کابل شارژهای تقلبی و فیک از مواد بی‌کیفیتی ساخته شده‌اند. اپل برخی از این نشان ها را بازگو می‌کند:

* اطمینان یابید که کانکتور اتصال (انتهای فلزی) طراحی یک تکه داشته باشد.

* اطمینان یابید که کانکتور برق سطح نرم و صافی داشته باشد.

* اطمینان یابید که اتصالات روی کانکتور برق گرد و صاف هستند.

* بررسی کنید که قسمت فلزی کابل متالیک است یا خاکستری که اصل آن رنگ متالیک دارد.

اگر باز هم از اصل بودن شارژر گوشی خود اطمینان ندارید؛ با روش‌های دیگری مثل بررسی مقدار آمپر خروجی آن نیز می‌توانید کیفیت شارژر را بررسی کنید. بررسی چنین مواردی نیاز به دستگاهای پیشرفته دارد و شما می‌توانید با مراجعه مراکز تعمیرات این تست را نیز انجام دهید. ما در دفتر تعمیرات ماکروتل در تهران به صورت رایگان این بررسی‌ها را برای شما انجام می‌دهیم.

شارژر و کابل اصلی اپل را از کجا بخریم؟

بیشتر مراکز معتبری که محصولات اپل را ارائه می‌دهند کیفیت اجناس قابل قبولی دارند. اما پیشنهاد ما این است که برای اینکه به طور کامل از اصل بودن کابل و شارژر گوشی آیفون اطمینان حاصل کنید به مراکزی که دستگاه تست کابل و شارژر دارند مراجعه کرده و به صورت حضوری یا آنلاین این لوازم جانبی را خریداری کنید. شرکت ماکروتل چندسالی‌ست که تمرکز خود را در جهت تهیه قطعات و لوازم جانبی آیفون قرار داده است.

