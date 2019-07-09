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۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۹

اعلام گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

اعلام گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ۱۲ ماه سال ۹۷ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در دوازده ماه سال ۹۷ منتشر شد.

اطلاعات گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ حسابرسی شده است.

گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ۱۲ ماه سال ۹۷ در اینجا قابل مشاهده است.

کد مطلب 4662341
زهرا منصوری

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