اعلام گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در دوازده ماه سال ۹۷ منتشر شد.

اطلاعات گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ حسابرسی شده است.



گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ۱۲ ماه سال ۹۷ در اینجا قابل مشاهده است.