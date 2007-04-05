ترکیه و قزاقستان در زمینه انرژی همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جیهان، عبدلله گل گفت که ترکیه و قزاقستان مصمم به همکاری با همدیگر در زمینه مسائل مربوط به انرژی هستند.

گل در یک کنفرانس خبری به همراه "مارات (مراد) تاجین" همتای قزاقی خود گفت : فرصتی برای همکاری در بخش انرژی بین دو کشور بوجود آمده و آنها مصمم به پیدا کردن امکان توسعه روابط بازرگانی هستند.

وی افزود : قزاقستان یک کشور در حال رشد در آسیا به شمار می رود و میزان تجارت بین دو کشور از مرز 5/1 میلیارد دلار فرار تر رفته است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین یادآور شد که کشورش از ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) اعلام حمایت می کند.

تاجین نیز افزایش همکاری دو کشور در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و بازرگانی را روندی مداوم و در سطحی خوب توصیف کرد و یادآور شد که دیدار وی از ترکیه روابط را بیشتر تقویت خواهد کرد.

در پی این دیدار، تاجین برای گفتگو با "احمد نجدت سزر" رئیس جمهور ترکیه به کاخ ریاست جمهوری این کشور رفت.