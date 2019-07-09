راههای سرمایه گذاری مشترک قزوین با تجار ایالت پنزا روسیه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هیئت سه نفره تجاری از استان پنزا روسیه با مدیران استان که روز سه شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اعلام شد مالکان شهرک صنعتی در ایالت پنزا درصددند در این شهرک به صورت رایگان برای تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی به منظور عرضه کالاهای ایرانی نمایشگاه دائمی دایر کنند.

پویا مالک ۴۹ درصد از شهرک صنعتی در ایالت پنزا گفت: این شهرک با ۶۰ هکتار وسعت با امکانات زیر ساختی مانند آب، برق و سوله برای برپایی نمایشگاه به صورت رایگان در اختیار بازگانان ایرانی قرار خواهد گرفت به شرط آنکه در بخشی از فروش محصولات شریک باشد.

وی اضافه کرد: برای آنکه بتوان در بازار روسیه موفق بود باید با مدیریت علمی و منطی به کیفیت کالا و نوع بسته بندی توجه ویژه داشت.

میخائیل لیسین رئیس مجلس ایالت پنزا هم در این نشست گفت: با توجه به رابطه‌ای که بین دو کشور ایران و روسیه وجود دارد تمایل داریم در زمینه واردات و صادرات با توجه به نیازهای دو طرف همکاری داشته باشیم.

میخائیل لیسین افزود: استان پنزا شهری است که به مناق مختلفی دسترسی دارد و از گذشته مرکز انتقال کالا بوده است و مانند بندر کارایی فوق العاده‌ای دارد.

وی تصریح کرد: استان پنزا علاوه بر صنعت و کشاورزی، در زمینه تولیدات محصولات بهداشتی هم ظرفیت هایی دارد که آماده همکاری با بازرگانان ایرانی است.

عضو هیئت عامل اتاق پنزا افزود: این استان مرکز جراحی روسیه محسوب می‌شود به طوری که شاهد انجام ۱۰ هزار جراحی قلب در آن در سال هستیم.

میخائیل لیسین بیان کرد: استان پنزا آماده همکاری با پزشکان و جراحان ایرانی در زمینه‌های مختلف پزشکی از جمله برگزاری کنفرانس‌های علمی است.

مهدی بخشنده مشاور اقتصادی استاندار هم در این جلسه با بیان اینکه استان قزوین موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری روسیه دارد اظهارداشت: بازرگانان این کشور می‌توانند کالاهای خود را در استان قزوین بسته بندی و به کشورهای عراق و افغانستان صادر کنند.

بخشنده افزود: فاصله استان قزوین با مرز عراق کمتر از ۸ ساعت است که این موقعیت یک مزیت برای سرمایه گذاران روسیه محسوب می شود و در صورت سرمایه گذاری قادریم مشکلات گمرکی بازرگانان روسیه را در ایران حل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآورشد: در واردات مواد غذایی به ویژه برای طیور و دام زمینه همکاری بین استان قزوین و ایالت پنزا وجود دارد.

بخشننده افزود: استان قزوین یکی از ۵ استان صنعتی کشور است که در صورت سرمایه گذاری هم برای وارد کننده و هم صادر کننده سود آور و اقتصادی است که با رعایت قوانین طرفین می توانیم به توسعه مبدالات همت کنیم.

علی اکبر کبیری معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در این نشست گفت: ۳۵ درصد از کالاهای استان قزوین به روسیه و کشورهای اطراف دریای خزر صادر می‌شود و ما در زمینه صنعت و کشاورزی به ویژه انگور و کشمش آماده همکاری با استانهای روسیه هستیم.

کبیری افزود: ۲۳۰ بازرگان در استان فعالیت دارند که برای شروع همکاری می‌توان ضمن بازدید از شهرک صنعتی در ایالت پنزا برای همکاری اقتصادی بررسی لازم را انجام داد.

مرتضی علیخانی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین هم در این نشست اظهارداشت: سهم استان قزوین از تولیدات ناخالص کشور یک و هفت دهم درصد است و با داشتن یک شهر صنعتی و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی زمینه فعالیت ۳ هزار و ۹۴۹ واحد صنعتی مهیا شده است

وی اضافه کرد: با تولید ۱۲۹۰ نوع محصول در استان قزوین از جمله مواد شیمیایی، شوینده، لوازم خانگی، قطعات خودرو و کاشی و سرامیک می توان از این توانمندی برای اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با روسها اقدام کرد.

علیخانی بیان کرد: استقرار اولین تولیدکننده چرخ خیاطی، بزرگترین تولید کننده مخازن سی ان جی کشور و داشتن جایگاه اول در تولید شیشه داروی و رتبه سوم در تولید صنایع سرامیک و کاشی موقعیت صنعتی استان را بالا برده است.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین گفت: وجود ۱۲۰۰ هکتار مزارع کشاورزی و ۷۱ هزار هکتار باغ از ظرفیت های کشاورزی استان است که در این عرصه نیز می توان همکاری های مشترک را بررسی کرد.

علیخانی افزود: استان قزوین در زمینه گردشگری هم هزار و ۳۰۰ اثر تاریخی ثبت شده دارد و با پیش بینی ۹۹ عنوان فرصت سرمایه گذاری ظرفیت های خوبی برای روسها دارد.

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گفت: ۵۴ طرح سرمایه گذاری خارجی در استان اجرا شده و در سال گذشته ۶۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان مصوب و ۲۶ میلیون دلار وارد استان شد و در سه ماه نخست امسال هم ۳۴۳ هزار دلار سرمایه گذایری مصوب داشتیم که بیش ازیک میلیون دلار آن وارد استان شده است.