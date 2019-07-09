بندر ایرانی‌ چابهار شاهراه ترانزیتی منطقه‌ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: با ورود کالاهای کشور ترکمنستان به بندر چابهار، بندر چابهار می‌تواند به عنوان دروازه ورود کالاهای کشورهای منطقه (CIS) و بازارهای جهانی مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه بارگیری محموله کود شیمیایی ترانزیتی از کشور ترکمنستان به مقصد هندوستان انجام شده است، افزود: ارسال محموله‌های ترانزیتی از بندر چابهار به سایر بنادر جهان می‌تواند به تقویت همکاری‌های دو و چند جانبه بین ایران و سایر کشورهای منطقه بیفزاید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این اتفاق بر اهمیت این بندر جهت ایفای نقش مثبت در کریدور ترانزیتی شمال جنوب صحه گذاشته است، گفت: بندر چابهار می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده، نسبت به توسعه حمل و نقل و کریدورهای ترانزیتی، دسترسی مؤثر کشورهای (CIS) به بازارهای جهانی را از طریق کوتاه‌ترین و امن ترین مسیرها فراهم کند.

وی تأکید کرد: رشد ۳۴۴ درصدی آمار کالاهای ترانزیت شده از طریق بندر شهید کلانتری چابهار در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز نشان می‌دهد این بندر جایگاه خود را در چهارراه ترانزیت منطقه‌ای به دست آورده و با سرعت در حال افزایش است.

آقایی تصریح کرد: کشورهای عضو CIS دارای معادن عظیم زغال سنگ، مس، نیکل، سرب، آلومینیوم، روی، منگنز، طلا، نقره و آهن و همچنین محصولات کشاورزی تولیدی در این منطقه شامل گندم، جو، دانه های روغنی(سویا، تخم پنبه دانه، دانه آفتابگردان)، میوه و سبزیجات هستند که جهت ورود به بازارهای جهانی می توانند از ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی و کلانتری چابهار استفاده کنند.