به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ قانونی که نوآوریهای متعددی را به همراه داشت که هدف آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و میتوان آن را در شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.
از طرف دیگر نیز با اجرای این قانون معاملات وعده دار و نسیه که لازمه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرد است نیز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادی آنها خواهد شد؛ در این میان، یکی از مهمترین ابتکارات این قانون برای پیشگیری از صدور چک بلامحل، سادهسازی پیگیری قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.
طبق رویهای که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از نوع وعدهدار بود، برای پیگیری قضائی آن باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام به شکایت میشد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزینههای گزاف حق دادرسی و پس از آن حق الوکاله، باید یک الی دو سال در انتظار مینشست تا بتواند به اجراییه برسد و از آن طریق حق مسلم خود را پس بگیرد.
کد رهگیری، شاه کلید صدور یک هفتهای اجراییه چک برگشتی
بر طبق رویه جدید قضائی، میتوان در کمتر از یک هفته به اجراییه رسید. در این رویه بررسی محتوایی چک به چند استثنا خاص محدود شده و برای مابقی چکها تنها بررسی شکلی توسط قاضی انجام میشود. اگر چک مورد نظر شرایط لازم را دارا باشد قاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی اجراییه را صادر میکند.
طبق این شیوه جدید اگر چک برگشتی از نوع صیادی باشد، دارنده چک باید به بانک مراجعه کند و از بانک گواهی عدم پرداختی بگیرد که حاوی کدرهگیری باشد. به نحوی که پس از اینکه دارنده چک برگشتی موفق شد از بانک، کدرهگیری بگیرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند و در آنجا تقاضای صدور اجراییه کند. پس از آن قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلی بررسی میکند، اگر شرایط برقرار بود اجراییه را صادر میکند.
در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی چکهای برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و با این کد رهگیری افراد به اجرای احکام دادگستری مراجعه و برای آنان اجراییه صادر میشود یعنی فرآیند زمان بر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.
اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی
برای اجرای درج کدرهگیری در همه بانکها بانک مرکزی میبایست بخشنامهای را صادر و دستور العمل آنرا به تمامی بانکها ابلاغ میکرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی کد بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارشهای میدانی، با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانکها آنرا را اجرا نمیکنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانکها ندارند.
ابوترابی در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستانها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکردهاند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانکها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانکها مشاهده نمیشود.
در این میان به نظر میرسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانکها ورود قوه قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانکهای متخلف است. در همین زمینه ابوترابی معتقد است: قوه قضائیه به دلیل عدم تمکین بانکها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، میتواند برای مدیران عامل بانکها پرونده کیفری تشکیل دهد.
بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که با همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای قانون چک، شاهد این باشیم که قانون جدید صدور چک هرچه سریعتر اجرایی شود تا به زودی شاهد ثمرات مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشیم.
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