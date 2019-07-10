کاهش ۴۸ درصدی تصادفات فوتی درون شهری گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فخری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: طرح تابستانه پلیس راهور استان همزمان با سراسر کشور از ۳۱ خردادماه آغاز شده و تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

سرهنگ فخری افزود: در این طرح از تمامی امکانات شامل ۴۷ تیم خودرویی، ۲۰ تیم موتوری و بیش از ۲۵۰ نفر پرسنل در شهرستان ها و سطوح معابر، نقاط پرتردد، مناطق تفرجگاهی و حادثه خیز استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان های بندرگز و بندرترکمن به علت وجود دریا، طرح سالم سازی دریا هم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقاط حادثه خیز استان اظهار کرد: در سال جاری (۱۱۰ روز) میزان قصور دستگاه ها و سازمان ها را در بروز تصادفات بررسی کردیم که این نهادها طبق آمارها در پنج درصد تصادفات این مدت نقش داشتند.

رئیس پلیس راهور گلستان از سازمان ها مسئول به ویژگی شهرداری ها و حمل و نقل و پایانه ها درخواست کرد نسبت به اعمال وظایف قانونی خود سرعت و دقت بیشتری به خرج دهند.

کاهش تخلفات رانندگی در ۳ ماه نخست

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار جلد انواع گواهینامه شامل؛ جدید و صدور، تعویض، المثنی و خدمات انجام شده و تحویل مالکان شد.

سرهنگ فخری با اشاره به نقاط حادثه خیز استان بیان کرد: تاکنون ۷۳ نقطه حادثه خیز استان که نقش پررنگی در بروز تصادفات دارند را احصا و در راستای رفع آن با سازمان های مسئول مکاتبه کرده ایم.

وی از کاهش تخلفات رانندگی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به وقوع سیل در ابتدای سال جاری، ۲۴ هزار فقره تخلف به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش را نشان می دهد.

سرهنگ فخری افزود: در سه سال گذشته تصادفات فوتی افزایش را نشان می دادند که طبق دستورالعمل فرماندهی باید در سال جاری ۴۶ نفر فوتی نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشیم که تاکنون ۱۶ نفر معادل ۴۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته ایم.

رئیس پلیس راهور گلستان در خصوص تصادفات جرحی هم اظهار کرد: در سه ماهه امسال ۱۴ درصد تصادفات جرحی افزایش یافته که بیشترین سهم از تصادفات را به ترتیب موتورسیکلت و عابر پیاده تشکیل می دهند.

سرهنگ فخری در پایان خطاب به رانندگان متخلف بیان کرد: رانندگانی که میزان جریمه آنها بیش از مبلغ یک میلیون تومان است می توانند با مراجعه به واحد ارجاعیات و ترخیص با در دست داشتن سند سبز مالکیت نسبت به پرداخت مبلغ جریمه ظرف مدت ۱۲ ماه اقدام کنند.