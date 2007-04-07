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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

سوء هاضمه از عوارض عادات غذایی نامناسب است

سوء هاضمه از عوارض عادات غذایی نامناسب است

بسیاری افراد سعی می کنند در طول روز گرسنگی خود را با مصرف مواد غذایی گوناگون بر طرف نمایند اما وعده های غذایی کامل را حذف کرده و به مصرف خوراکی های بعضا مضر می پردازند که این کار موجب بروز عوارضی در دستگاه گوارش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام اس ان بی سی ، با کنترل و بهبود عادات غذایی می توان تا حد زیادی از سوء هاضمه و مشکلات گوارشی دیگر جلوگیری کرد.

در ضمن باید در اوقاتی که فرد هوس خوردن خوراکی های اضافی می کند ، یک لیوان آب با دمای معمولی را بنوشد.

افرادی که در طول روز عادت به خوردن خوراکی های کوچک و بی فایده دارند و یا غذا را با مایعات و نوشابه صرف می کنند، سیستم گوارشی سالمی ندارند و به طور معمول دچار سوء هاضمه ، گاز معده و روده و یبوست می شوند.

غذا را با عجله خوردن و لقمه ها را کامل نجویده بلعیدن ، به طور مستقیم دستگاه گوارشی را فرسوده می کند. لقمه های غذا باید آنقدر جویده شوند تا به طور کامل با بزاق مخلوط شده و تبدیل به شیره رقیقی شود.

در عین حال ، همیشه برای غذا خوردن باید وقت کافی در نظر گرفت و ساعات مشخصی را به خوردن اختصاص داد و از خورده خوری در طول روز پرهیز کرد.

کد مطلب 466340

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