سوء هاضمه از عوارض عادات غذایی نامناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام اس ان بی سی ، با کنترل و بهبود عادات غذایی می توان تا حد زیادی از سوء هاضمه و مشکلات گوارشی دیگر جلوگیری کرد.

در ضمن باید در اوقاتی که فرد هوس خوردن خوراکی های اضافی می کند ، یک لیوان آب با دمای معمولی را بنوشد.

افرادی که در طول روز عادت به خوردن خوراکی های کوچک و بی فایده دارند و یا غذا را با مایعات و نوشابه صرف می کنند، سیستم گوارشی سالمی ندارند و به طور معمول دچار سوء هاضمه ، گاز معده و روده و یبوست می شوند.

غذا را با عجله خوردن و لقمه ها را کامل نجویده بلعیدن ، به طور مستقیم دستگاه گوارشی را فرسوده می کند. لقمه های غذا باید آنقدر جویده شوند تا به طور کامل با بزاق مخلوط شده و تبدیل به شیره رقیقی شود.

در عین حال ، همیشه برای غذا خوردن باید وقت کافی در نظر گرفت و ساعات مشخصی را به خوردن اختصاص داد و از خورده خوری در طول روز پرهیز کرد.