چربی خاصیت ویتامین C را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز ، وجود چربی در معده ، مانع از بروز اثر آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی اسکوربیک اسید می شود.

اسکوربیک اسید ، بخش فعال ویتامین C است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد چگونه نوع غذا بر وضعیت معده تاثیر می گذارد و به نوعی ، کل محیط بدن را سالم یا بیمار می کند.

بر اساس این مطالعه که نتایج آن در نشست سالانه انجمن زیست شناسی تجربی ارائه شد ، شمار موارد ابتلا به سرطان بخش ابتدایی معده در 20 سال اخیر افزایش چشمگیری یافته که این افزایش به عوامل محیطی همچون رژیم غذایی به طور خاص وابسته است.

کارشناسان هشدار می دهند که مصرف غذاهای آماده سرشار از نمک و چربی ، برای سلامت دستگاه گوارش بدن و در نتیجه سلامت کل بدن مضر است.