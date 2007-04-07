خلق اثر دینی وابسته به اعتقاد و نگاه درونی شاعر است

قادر طهماسبی (فرید) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاعران به دو صورت کار می کنند و این برای داستان نویسان هم صدق می کند. دسته اول توفیقی هستند یعنی من شاعر به تلاش های ذهنی و تفکر شدید دست می زنم و از منابع مختلف استفاده می کنم و گردآوری های خود را به صورت ادبیات ارائه می دهم.

فرید در ادامه افزود: روش دیگر این است که شاعر معتقد به رفتن و وصلت معتقد است. این سیر و سلوک هنری و ادبی است . شاعر باید راه تهذیب را همراه با مطالعه و یافتن معرفت پیش ببرد و همه آنها را با زبان شاعرانه بیان کند . کار باید رسانه و وسیله ای باشد برای رسیدن به هدف. بنابراین هر شعر و داستان قرائتی جدید از دین است . متاسفانه خیلی ها به دنبال تپه خاکی های تبلیغاتی هستند، در صورتی که باید به قله و صعود برسند.

وی در پاسخ به این سوال که چطور می توان محتوای موضوعات دینی را در قالب شعر انتقال داد که تاثیر جهانی داشته باشد و جهانیان از آن استقبال کنند، گفت: ما سالها است فریاد می کشیم که باید دایره را بازتر کرد و مشکلات را در بین خودمان حل کنیم و رسالت عظیم دینی را از مرزها بگذرانیم و پیش ببریم. باید آموزه های دینی مان را در قالب شعر به جهانیان عرضه کنیم. جهان در حال متحول شده است و ما می توانیم با دین خود با آنها پیوند بخوریم. همان طور که در جهان نویسندگان دینی زیادی هستند و آثارشان مورد استقبال قرار می گیرد ما هم می توانیم این رسالت را بدست بگیریم و با ادبیات دینی و اسلامی خود ادبیات دنیا را متحول کنیم .