چاره اندیشی جدی برای حل مشکلات ناشی ازواگذاری های صنایع ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری و اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور رئیس قوه قضائیه در اراک برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضائی ایران الگویی برای جهان اسلام، ۶۰ کشور مسلمان و همه جهان است.

وی ادامه داد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخواسته از اسلام و برمبنای عزت در برابر سکولار غربی است و به عنوان نظام عزت آفرین، شخصیت ساز و بستر ساز برای تعالی و ارتقای معنوی محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: امروز تهاجم به همه ارزش‌های اسلامی به دلیل اسلام فقاهت، اسلام امام راحل، اسلام رهبر فرزانه انقلاب، مدرس‌ها، شهید بهشتی‌ها و … است.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: مسئولیت این پرچم امروز بر دوش دستگاه قضائی است تا با همت بلند شاهد نظام قضائی مطلوب در گام دوم انقلاب و در دهه پنجم با رفع کاستی هاو ضعف‌های موجود و تحقق تمام آرمان‌ها باشیم.

وی اظهار کرد: تخریب در عرصه‌های داخلی و خارجی وجود دارد و ریشه آن به اندیشه‌های سکولار و غیره باز می‌گردد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دستگاه قضائی باید با همت بلند برای کادرسازی اقدام کند زیرا مردم در انتظار هستند تا نتیجه آثار و برکات این اراده آسمانی و صلابت خداپسندانه را در تمامی عرصه ها مشاهده کنند.

آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: دستگاه قضائی باید همواره دارای سلامت کامل و نفوذ ناپذیر و به دور از دلال بازی باشد تا عناصر فرصت طلب نتوانند تحت هر عنوان به این شجره طیبه نفوذ پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر امر پیشگیری گفت: بار سنگین پرونده‌های قوه قضائیه با پیشگیری و اصلاح مجرمان امکان پذیر است و لذا باید دستگاه قضائی در این خصوص تدبیر نموده و بیشتر کار کند تا بازگشت مجرمان به زندان به حداقل برسد.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اهمیت موضوع خانواده و جدی گرفتن مشکلات آن گفت: نرخ زاد و ولد در استان مرکزی ۰.۹ و نرخ باروری در استان ۱.۵ است در حالی که نرخ واقعی باروری باید ۳.۹ باشد و این وضعیت جمعیتی برای استان مرکزی واقعیتی تلخ است.

وی در خصوص واگذاری‌های واحدهای صنعتی گفت: مشکلات متعددی در حوزه واگذاری در طول چند سال گذشته در استان وجود داشته و اکنون نیز چوب واگذاری‌ها را می‌خوریم، اما تزریق پول به این واحدها هیچ فایده ای نداشته و مشکلی را حل نکرده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: هم اکنون بعضی از واحدهای بزرگ استان مرکزی با بانک‌ها و … با مشکل مواجه هستند، بعضی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و انتظار می‌رود سران سه قوه برای حل این مشکلات چاره اندیشی و اقدام کنند.