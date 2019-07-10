آیت الله سید احمد میرعمادی روز چهارشنبه در حاشیه توزیع بسته‌های حمایتی آستان قدس رضوی در روستای چم گردله پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از سنت‌ها و سیره اهل بیت (ع) رسیدگی به فقرا، نیازمندان و آسیب دیدگان است که به طور قطع این عمل در نزد خداوند متعال اجر و پاداش عظیمی دارد.

رسیدگی به فقرا و آسیب دیدگان رضایت خداوند متعال را به دنبال دارد

وی با بیان اینکه رسیدگی به فقرا، نیازمندان، آسیب دیدگان و توجه به آنها می‌تواند رضایت خداوند متعال را جلب کند، افزود: در این راستا آستان قدس رضوی برای احیای این سنت و سیره معصومین (ع)، در آستانه میلاد با سعادت حضرت ثامن الحج علی ابن موسی الرضا (ع) برای نخستین بار تصمیم گرفتند بسته‌های حمایتی را در کمک به سیل زدگان استان لرستان اختصاص دهند که در راستای سیره عملی امام رضا (ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: به طور قطع این تبرک و تیمم امام رضا (ع) موجب برکت زندگی آسیب دیدگان از سیل خواهد بود.

سیل به بسیاری از خانواده‌ها خسارت وارد کرد

آیت الله میرعمادی افزود: آسیب دیدگان از سیل وقتی که نام مبارک امام رضا (ع) می‌شنوند و تیمم و تبرک این امام همام را دریافت می‌کنند مایه خوشحالی و سرور آنها است و گویا هر چه از خداوند خواسته‌اند به آنها عطا کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد: احیای این سنت و سیره معصومین (ع) باعث شود ما بتوانیم در راستای اهداف اسلام و انقلاب که یکی از امتیازات آن رسیدگی به محرومان و نیازمندان است گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان افزود: استان لرستان امسال دچار سیل ویرانگری شد که به بسیاری از خانواده‌ها خسارت‌های فراوانی وارد کرد.

امدادرسانی‌های آستان قدس به مردم پلدختر جای تقدیر دارد

آیت الله میرعمادی گفت: فعالیت‌ها و کارهای فراوان و متعدد آستان قدس رضوی از روز اول سیل در استان و حضور آیت الله مروی تولیت آستان قدس رضوی جای تقدیر دارد.

وی افزود: هم اکنون بخشی از اشتغال استان لرستان توسط آستان قدس رضوی دنبال می‌شود که جای تقدیر دارد.

مردم سیل زده فراموش نشوند

امام جمعه پلدختر نیز در این رابطه گفت: خدمات و کمک‌هایی که آستان قدس از روزهای اول سیل در میان مردم آسیب دیده در شهر پلدختر انجام داده جای تقدیر دارد.

حجت الاسلام سید محسن موسوی افزود: در ایام دهه کرامت نیز شاهد توزیع کمک‌هایی از سوی آستان قدس رضوی در این ایام مبارک بین سیل زدگان شهر پلدختر هستیم.

وی از نمایندگی تولیت آستان قدس رضوی خواست یاری گر مردم سیل زده و آسیب دیده از سیل شهرستان پلدختر باشند و آنها را فراموش نکنند.

امام جمعه پلدختر اظهار امیدواری کرد که کمک‌های آستان قدس به سیل زدگان شهرهای پلدختر و معمولان در آینده نیز به همین منوال ادامه یابد.