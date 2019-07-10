برگزاری دیدار تیم فوتسال کودکان کار شیراز با تیم فوتسال خرامه

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که شامگاه چهارشنبه در دو رده سنی نونهالان و جوانان به میزبانی سالن ماذون قشقایی انجام شد، تیم نونهالان کودکان کار با نتیجه ۴ به ۳، نتیجه را به سود خود رقم شد.
همچنین در رقابت دیگر که بین تیم جوانان "کودکان کار اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان" و تیم خرامه برگزار شد، دو طرف به نتیجه مساوی ۸ بر ۸ دست یافتند.
رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در ابتدای این دیدار گفت: تیم کودکان کار اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز یکسال است که تشکیل شده و زیر نظر مربی هفتهای دوبار به تمرین میپردازند؛ این پنجمین رقابت تیم فوتسال کودکان کار بود.
یوسف آفرینی افزود: برگزاری این مسابقات موجب ایجاد انگیزه بیشتر در کودکان میشود بر همین اساس پیگیر برگزاری مسابقات بیشتر در تابستان امسال هستیم.
وی افزود: ورزش کردن موجب پیشگیری از مصرف دخانیات و مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان میشود و سلامت جسم و روان را ارتقا خواهد داد.
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