برگزاری دیدار تیم فوتسال کودکان کار شیراز با تیم فوتسال خرامه

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که شامگاه چهارشنبه در دو رده سنی نونهالان و جوانان به میزبانی سالن ماذون قشقایی انجام شد، تیم نونهالان کودکان کار با نتیجه ۴ به ۳، نتیجه را به سود خود رقم شد.

همچنین در رقابت دیگر که بین تیم جوانان "کودکان کار اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان" و تیم خرامه برگزار شد، دو طرف به نتیجه مساوی ۸ بر ۸ دست یافتند.

رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در ابتدای این دیدار گفت: تیم کودکان کار اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز یکسال است که تشکیل شده و زیر نظر مربی هفته‌ای دوبار به تمرین می‌پردازند؛ این پنجمین رقابت تیم فوتسال کودکان کار بود.

یوسف آفرینی افزود: برگزاری این مسابقات موجب ایجاد انگیزه بیشتر در کودکان می‌شود بر همین اساس پیگیر برگزاری مسابقات بیشتر در تابستان امسال هستیم.

وی افزود: ورزش کردن موجب پیشگیری از مصرف دخانیات و مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان می‌شود و سلامت جسم و روان را ارتقا خواهد داد.