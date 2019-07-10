اجتماع بزرگ عفاف وحجاب بانوان در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجتماع بزرگ حدود ۲هزار نفری که در میدان ۱۷ شهریور آمل برگزارشد، بیانیه ترویج فرهنگ و حجاب و ضرورت برخورد با مظاهر بد پوششی در جامعه تاکید شد.
مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری ویژه شهرستان آمل شامگاه چهارشنبه در این اجتماع بزرگ عفاف وحجاب بانوان ضمن تاکید بر حفظ حجاب و عفاف در جامعه، گفت: اهمیت و رعایت این فریضه الهی در دین اسلام بر کسی پوشیده نیست.
"فاطمه رحمانی" افزود: اهمیت حجاب و پوشش اسلامی تا جایی است که خداوند متعال در بسیاری از سورههای قرآن از آن بهعنوان یک ضرورت یاد میکند و آن را حافظ انسان در برابر بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی میداند.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ "حجاب و عفاف" در جامعه نیازمند کار فرهنگی است و میتوان از خانواده بهعنوان نخستین نهادی نام برد که باید فرهنگسازی از درون آن آغاز شود.
مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری آمل بر لزوم پایبندی بانوان به خانواده تاکید کرد و گفت: حفظ حجاب و عفاف باعث تقویت بنیان خانوادهها و دوری از آن سبب فحشا و تزلل خانواده میشود.
لزوم ترویج کارکردهای اجتماعی حجاب درجامعه
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه آمل هم در این تجمع بزرگ گفت: رعایت پوشش اسلامی از سوی زنان در برابر مردان یکی از مولفههای ساماندهنده روابط سالم زن و مرد در اجتماع است و حجاب همواره بخشی عمده از رسالت انبیاء و اولیاء ادیان و علما بوده به طوریکه یکی از وظایف علمای دین و جامعه مقوله عفاف است.
زهرا کاووسی، حجاب را دارای کارکرد اجتماعی دانست و اضافه کرد: حجاب و عفاف از انحلال کانون محکم زناشویی جلوگیری و امنیت اجتماعی را فراهم میسازد.
وی ضمن تاکید بر روابط سالم والدین در خانوادهها، گفت: محیط سالم بهدور از سخنان ناپسند و کردار زشت در رشد شخصیت روحی و اخلاقی فرزندان اهمیت فراوان دارد و محیط ناسالم نیز در تزلزل و سقوط شخصیت آنان بسیار موثر است، بنابراین باید محیط فرزندان از نوزادی تا جوانی، کاملاً پاک و دور از اعمال زشت باشد.
کاووسی تصریح کرد: حجاب و عفاف بهعنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح بوده که به همین دلیل دشمن با فریضه عفاف و حجاب در حال مبارزه آشکار است.
وی ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که چادر را کاملترین پوشش توصیف فرمودهاند، گفت: اسلام میخواهد زن، وقار، کرامت و شخصیت خود را حفظ کند از این رو پوشش را برای او واجب کرده و هیچ پوششی نیز بهتر از چادر مشکی که تضمینکننده عفاف است، نیست.
نظر شما