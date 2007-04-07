برای جلوگیری از تعرضات یهودیان افراطی؛ مقابله با فلسطینیها باید نمازهای خود را در مسجدالاقصی اقامه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شرق الاوسط، تعدادی از یهودیان افراطی صبح روز چهارشنبه 15 فروردین با نظارت نگهبانان امنیتی اسرائیل به مسجدالاقصی یورش بردند.

این گروه از یهودیان به منظور اجرای فعالیتهای خود و انجام شعائر دینی در روز عید پسح از باب المغاربه که اینک در حال ویرانی و تخریب است، به مسجدالاقصی وارد شدند. این اقدام از برنامه های قبلی بوده که نگهبانان نظامی و پلیس اسرائیل آنها را همراهی کردند.

مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی طی بیانیه ای از مردم قدس و فلسطین خواست تا به مسجدالاقصی آمده و مانع حملات گروههای یهودی و پلیس اسرائیل در ساعات اولیه صبح شوند .

آنها نمازگزاران را تشویق کردند که نمازهای پنجگانه خود را در حیات مسجدالاقصی اقامه کنند و با این کار ضمن ممانعت از یورش یهودیان افراطی، در دفاع از مسجدالاقصی تشریک مساعی می کنند.

منابع موثق اعلام کردند که یهودیان افراطی به منظور گردش و ادای مناسک دینی و عید خود وارد حیاط مسجدالاقصی شدند که یک ساعت نیز به طول انجامید.

مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی سه شنبه 14 فروردین طی بیانیه ای اعلام کرد: دوشنبه 13 فروردین روز عید یهود، گروههای افراطی یهودیان به منظور قربانی کردن و انجام شعائر دینی خود قصد یورش به مسجدالاقصی را دارند، بنابراین مردم فلسطین باید آمادگی لازم در این راستا را داشته باشند تا جلوی هر گونه تعرض و حمله را بگیرند.

شیخ کمال الخطیب معاون رهبر جنبش اسلامی فلسطین تلاشهای یهودیان افراطی و در پی آن هتک حرمت مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت: یهودیان به حرم قدسی وارد شدند که در گذشته سابقه نداشته است، با این کار مرحله جدیدی از اهانت یهودیان به مسجدالاقصی آغاز می شود.

شیخ جمال بواطنه مفتی رام الله نیز از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا تلاشهای خود را برای نجات مسجدالاقصی مضاعف کنند، زیرا وی معتقد است که تلاشهای آنها تا این زمان کافی و مناسب نبوده، پس باید از این به بعد متناسب با تهدیدات حقیقی اسرائیل که روز به روز افزایش می یابد، برخورد کنند.