درخشش تیم والیبال چهارمحال و بختیاری در رقابت های کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، مسابقات والیبال دسته دوم کشور ۱۴ تا ۲۱ تیرماه در سمنان در حال برگزاری است و تیم چهارمحال وبختیاری با دو برد مقابل تیم‌های کرمانشاه و همدان و یک باخت مقابل تیم قزوین به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یافت.

دختران والیبالیست استان در دیدار مقابل کرمانشاه درحالی که با نتیجه دو بر صفر از حریف خود عقب بودند با یک بازگشت فوق العاده با نتیجه ۳ بر ۲ نتیجه این رقابت را به نفع خود تمام کردند.

تیم چهارمحال وبختیاری در مرحله نیم نهایی با تیم میزبان دیدار خواهد داشت.

نماینده استان در این رقابت‌ها با ۱۶ بازیکن با اسامی غزل ریاحی، زهرا رحیمی، آسیه رحیمی، نگار بهرامی، نگین احمدزاده، فاطمه صابری، ماهرخ شجاعی، فاطمه رضوان، مهشید موسویان، آیدا رحیمی، فاطمه عالی پور، زهرا باقری، مرضیه پهلوان دوست، مینا کربلایی، فاطمه کریمی و زهرا کاظمی حضور دارد.

گفتنی است، سمیه فتاحی، ربابه رضایی و خدیجه رفیعی به ترتیب به عنوان مربی، کمک مربی و سرپرست تیم استان را دراین رقابت‌ها همراهی می‌کنند.