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۲۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۳

در پیامی؛

سلامی درگذشت مسئول عملیات منطقه یکم نیروی دریایی سپاه راتسلیت گفت

سلامی درگذشت مسئول عملیات منطقه یکم نیروی دریایی سپاه راتسلیت گفت

فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت ناوسالار یکم پاسدار بهروز شهبازیان مسئول عملیات منطقه یکم نیروی دریایی سپاه را تسلیت گفت.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی درگذشت ناوسالار یکم پاسدار "بهروز شهبازیان" مسئول عملیات منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دریافت خبر درگذشت پاسدار رشید اسلام "ناوسالار یکم بهروز شهبازیان" مسئول عملیات منطقه یکم نیروی دریایی سپاه موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

کارنامه آن دریادل غیور و انقلابی و ولایت مدار در عرصه زندگی فردی و سازمانی به ویژه در دوره سخت بیماری مملو از عشق به اهل بیت عصمت و طهارت، تلاش و مجاهدت در راه اسلام عزیز، دفاع از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و امنیت آفرینی برای ملت شریف ایران است.

اینجانب این مصیبت جانکاه را به خانواده مکرم و همکاران ارجمند آن عزیز تسلیت و تعزیت عرض نموده و با گرامیداشت یاد و خاطره وی، از درگاه خداوند کریم برای آن مرحوم علو درجات و رفعت مقام و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همرزمان شهیدش و برای داغدیدگان گرانقدر صبر و شکیبایی توام با پاداش الهی طلب می کنم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

گفتنی است؛ ناوسالار یکم پاسدار "بهروز شهبازیان" معاون عملیات منطقه یکم نیروی دریایی سپاه روز گذشته (چهارشنبه) پس از ماه ها تحمل رنج بیماری به لقا الله پیوست.

کد مطلب 4664089

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