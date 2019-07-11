فرافکنی نخست وزیر رو به زوال انگلیس درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود آنکه ایران ادعای رسانههای غربی درباره تلاش برای توقیف یک نفتکش در تنگه هرمز را رد کرده اما با این وجود سخنگوی تراز می مدعی شده که انگلیس نگران این اقدامات ایران است.
رویترز با مخابره این خبر نوشته است: سخنگوی ترزا می با بیان اینکه انگلیس نگران اقدامات ایران در خصوص یک نفتکش است عنوان داشته که لندن خواستار حل تنشها است.
این سخنگو که رویترز اشارهای به نام وی نکرده است در ادامه گفت: ما حضوری طولانی در خلیج فارس داشته ایم. ما بطور پیوسته وضعیت امنیتی در منطقه را رصد کرده و به تأمین تردد دریایی آزادانه بر اساس قوانین بین الملل متعهد هستیم.
انگلیس در حالی این ادعا را مطرح میکند که اقدام به توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق کرده است.
به گزارش مهر، انگلیس و برخی کشورهای غربی مدعی شده اند که ایران تلاش کرده تا یک نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کند اما در پی ادعای مطرح شده در برخی رسانههای غربی به نقل از منابعی در وزارت دفاع آمریکا مبنی بر تلاش پنج قایق تندرو ایران برای تصرف یک نفتکش بریتانیایی در خلیجفارس و عقب نشینی آنها با دخالت ناو انگلیسی «اچ ام اس مونت رز»، روابط عمومی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در اطلاعیهای با تکذیب این ادعا اعلام کرد: گشتهای شناورهای نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس طبق روشهای جاری و مأموریتهای ابلاغی برقرار و با هوشمندی، دقت و صلابت در حال انجام است و طی ۲۴ ساعت اخیر نیز هیچ مواجههای با شناورهای بیگانه از جمله شناورهای انگلیسی صورت نگرفته است.
این اطلاعیه تاکید کرده است: در صورتی که دستوری مبنی بر توقیف شناورهای بیگانه دریافت شود، منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در محدوده جغرافیایی مأموریت خود قادر است بدون درنگ، با قاطعیت و به سرعت نسبت به انجام آن اقدام نماید.
در همین رابطه امروز «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو نگران وضعیت تنگه هرمز است، افزود: ریسک رویارویی مستقیم پیرامون ایران افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: اقدامات انگلیس در تنگه هرمز انزجار آور است و ممکن است وضعیت کشتیرانی در منطقه را پیچیده کند.
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