به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهار داشت: کشورهای عضو برجام و کشورهایی خارج از برجام تلاشهایی را برای حفظ این توافق آغاز کردهاند. گامِ بعدی ما هم در یک فرصتِ دو ماهه ای که باز به اروپاییها دادیم طراحی شده و اجرا خواهد شد.
وی درباره نفتکش توقیف شده کشورمان گفت: از همان روزِ اول ما اقداماتِ سیاسی حقوقی و دیپلماتیکِ را شروع کردیم، سفیرِ انگلیس را دو بار به وزارت خارجه احضار کردیم، چندین بار هم حضور پیدا کرد که توضیح بدهد. با ارائه اسناد و مدارک، چندین بار به انگلیسیها گفتیم و گوشزد کردیم که این اقدام آنها تنشآفرین و همسو با سیاستهای خصمانۀ آمریکاست. وکیلی هم در این زمینه گرفته شده که در حالِ انجامِ کارهای حقوقی و قضاییِ است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران به عنوان کشوری که در حاشیه خلیج فارس است و آبراه مهم و استراتژیکِ تنگۀ هرمز در منطقۀ آن قرار دارد، مسئولِ حفظ امنیتِ کشتیرانی است و این کار را خواهد کرد، بنابراین اگر کشتیهایی که مشکل قانونی نداشته باشند و مجوزهای لازم را داشته باشند و در هماهنگی با نیروهای مستقر در منطقه مقررات را رعایت کردند، میتوانند به راهِ خودشان ادامه بدهند.
موسوی درباره سریال گاندو و اینکه آیا آن یک میلیارد و چند صد میلیون دلاری که به ایران منتقل شد، نتیجۀ مذاکرات و برجام بود یا تبادل برخی جاسوسان مانند جیسون رضائیان گفت: اگر برجام نبود احتمالِ اینکه چنین توافقی صورت بگیرد و چنین مبادلهای انجام شود و چنین پولی وارد کشور شود، نمیگویم غیرممکن بود، اما به شدت سخت بود. این سریال با هر انگیزه ای که ساخته شده، ولی آن قسمتی که بیشتر به ما مربوط است و اینکه ما مثلاً اینکه از وزارت خارجه شخص وزیر یک چهرۀ منفعلِ، بیعمل و کمی تعابیرِ دیگری نشان داده شود واقعاً نمیپسندیم و واقعاً ۱۸۰ درجه با آن چیزی که واقعیت است تفاوت دارد.
وی گفت: آقای ظریف اقتدار و صلابتی که لازمۀ وزیر امور خارجه و وزارت خارجه ایران است در همۀ عرصههای سیاست خارجی چه در داخل و چه در خارج داشته است و از این باب بود که کمی گلهمند شدیم که این چه تصویرسازیهایی است که از دیپلماتهای زحمتکشِ کشورِ ما دارند نشان میدهند.
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