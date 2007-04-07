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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۴۶

بارزانی در گفتگو با العربیه :

اتهام های وارده به ایرانی های ربوده شده در اربیل قابل قبول نیست

اتهام های وارده به ایرانی های ربوده شده در اربیل قابل قبول نیست

مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق اعلام کرد که کنسولگری ایران در اربیل که سه ماه پیش نیروهای آمریکا کارکنان آن را ربودند دفتری پنهانی برای فعالیت های خرابکاری نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بارزانی گفت : ایرانی ها ابتدا با جلال طالبانی رئیس جمهورعراق و سپس با خود او دیدار کردند.

گرچه وی از مکانی که او با این دیپلمات ها دیدار کرده بود سخنی به میان نیاورد، اما گفته می‌شود که بارزانی در آن زمان در شهر اربیل بوده است.

واشنگتن مدعی است این دیپلماتها، مظنون به ارائه کمک به گروههای شیعه ‌ای هستند که علیه نیروهای آمریکایی و عراقی فعالیت می‌کنند.

بارزانی که 15 سال ریاست مناطق کرد نشین را برعهده دارد بدون اینکه به جزئیات بیشتری از اصل ماجرا اشاره کند با اشاره به فعالیت ایرانی‌ها در ساختمان اربیل افزود :‌ "این ساختمان، مکانی سری برای خرابکاری ایرانی ها نبود و غیر قابل قبول است که بپذیریم دفتر ایرانی‌ها در اربیل علیه  نیروهای ائتلاف دست به عملیات می زده است ، این دفتر به شیوه ای عادی به کار خود می پرداخت و آنها هیچ اقدام خصمانه ای انجام نمی دادند و ما از فعالیتهای آنها مطلع بودیم."

دولت آمریکا از 11 ژانویه  گذشته ( 21 دی 85) که نظامیانش با یورش به کنسولگری ایران در اربیل عراق، پنج دیپلمات ایرانی را بازداشت کردند؛ همچنان از هرگونه توضیح درباره وضعیت این افراد طفره می رود.

کد مطلب 466462

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