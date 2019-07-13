۱۶۳ نفر امسال در مازندران براثر تصادف فوت کردند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سه ماهه امسال تعداد ۱۶۳ نفر شامل ۱۳۱ مرد و مابقی زن بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش داشت افزود: جاده‌های برون شهری و راه روستایی با ۱۱۴ مورد با افزایش یک درصدی و محور درون شهری با ۴۹ نفر با افرایش ۲۳ درصدی فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.

وی گفت: بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان‌های ساری، میان درود با ۳۵، بابل با ۲۴و آمل با ۱۸ مورد بیشترین و رامسر با ۲ فوتی کمترین شهر گزارش شده است ودر زمان وقوع تصادف ۶۱ نفر از افراد عابرین پیاده، ۳۶ نفر موتور سوار، ۳۴ نفر سرنشین، ۲۸ نفر راننده، و ۴ مورد هم دوچرخه سوار فوت شدند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفاً آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می‌شود در این سازمان ثبت شده است اظهار داشت: در سه ماه امسال، ۴ هزار و ۱۶۵ نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشت.

این مقام اجرایی استان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.