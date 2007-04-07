هنرمندان اصفهانی متولی ساخت ضریح حرم امام حسین (ع) شدند

مسئول و مدیر اجرایی ساخت ضریح مطهر حرم امام حسین (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت: اسکلت چوبی این ضریح از چوب ساچ خواهد بود و با اسانس مناسب و درصد چربی بالا متناسب با اقتضائات اقلیمی شهر کربلا ساخته می شود و به گونه ای است که در برابر نفوذ هرگونه رطوبت و حشرات مقاوم است.

دکتر محمد پرورش گفت: چوب مورد نیاز از کشورهای هندوستان و کنیا تهیه شده و آستانه مطهره حضرت معصومه (س) چوب مورد نیاز در این خصوص را اهدا نموده است.

مسئول مدیر اجرایی ساخت ضریح در ادامه تصریح کرد: در ساخت بخش فلزی این ضریح از فلزات نقره، طلا، مس، برنج و سایر فلزات مورد نیاز بهره گیری خواهد شد و حدود 4 تن نقره و حداقل 25کیلو گرم طلا مورد استفاده خواهد گرفت.

پرورش با اشاره به اینکه در ساخت این ضریح از عبارات قرآنی و نقوش اسلیمی و گل و بوته و ستون های نقره، مینا، منبت، قلمزنی، گره چینی و سایر هنرهای دستی و خطاطی بهره گیری می شود گفت قرار داد ساخت ضریح مطهر حداکثر زمان را 2 سال تعیین نموده ولی امیدواریم زودتر از این موعد و در فرصت بین تولد امام حسین تا نیمه شعبان 1387 شمسی به پایان برسد.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که هیئت امناء ساخت ضریح زیر نظر شخصیتهای علمی، مذهبی، حقوقی، خیرین و برخی از ستادها و شورا ها تشکیل شده و آیت الله سیستانی بر این نکته تاکید نمودند که ضریح جدید شش گوشه و متناسب با سایر ضریح های موجود در عتبات عالیات ساخته شود.

مسئول و مدیر اجرایی ساخت ضریح مطهر امام حسین (ع) گفت: اساتید ممتاز زرگری ، قلمزنی ، نجاری ، تراشکاری ، ریخته گری و سایر فنون مرتبط دست اندرکار ساخت ضریح هستند و شهر قم متولی امور پشتیبانی و هیئت امناء است و شهر اصفهان بخش اجرایی ، هنری و ساخت را عهده دار شده است.