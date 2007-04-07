شکست مقابل استقلال اهواز را در جام حذفی جبران می کنیم / بودجه سال جاری باشگاه 7 میلیارد تومان است

مدیرعامل باشگاه پیکان با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : تیم ما تمام تمرکز خود را بر روی جام حذفی قرار داده و با توجه به دو حریفی که در این مسابقات پیش رو داریم (استقلال اهواز و صبا باتری) از شانس زیادی برای راهیابی به فینال این مسابقات برخورداریم.



ثنایی درخصوص نتایج ضعیف تیم پیکان درسال جاری اظهار داشت :علیرغم دوشکستی که درسال جاری مقابل دوتیم بالای جدولی سپاهان و استقلال اهواز متحمل شدیم ولی ازعملکرد بازیکنان وکادرفنی تیم رضایت کامل دارم و معتقدم اشتباهات داوری در دو بازی گذشته در روند ناکامی تیم ما تاثیرگذاربوده واجازه نداده است به آنچه شایسته آن بودیم دست یابیم.



وی با تاکید براینکه شکست در لیگ برتر مقابل استقلال اهواز را دردیدارخانگی فردا جبران خواهیم کرد گفت : در دیدارمقابل استقلال اهوازاشتباهات فاحش داورما را ازحداقل امتیاز این دیدارمحروم کرد ولی با آمادگی و پتانسیلی که دربازیکنان ما وجود دارد اطمینان دارم این تیم را درمسابقه فردا درجام حذفی شکست خواهیم داد و ضمن انتقام شکست لیگ برتربه مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه خواهیم یافت.



مدیرعامل پیکان ضمن انتقاد از نحوه برنامه ریزی مسابقات ازسوی سازمان لیگ تصریح کرد : متاسفانه برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر و جام حذفی به گونه ای است که ظرف 10 روزباید سه بازی سنگین در لیگ برتر و جام حذفی برگزارکنیم که این نوع برنامه ریزی بی شک در روند نتیجه گیری تیم تاثیرگذارمنفی دارد که امیدوارم دربازیهای باقی مانده برنامه ریزی بهتری در مسابقات اعمال شود .



ثنایی در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه و رشته های فعال باشگاه پیکان درسال جاری اشاره کرد و اظهار داشت : طبق برنامه ای که به ریاست شرکت ایران خودرو ارائه کرده ایم امسال باشگاه پیکان در رشته های فوتبال، والیبال، اتومبیلرانی، دوچرخه سواری و شمشیربازی بصورت حرفه ای شرکت خواهد کرد و درصورت تامین بودجه لازم دررشته بسکتبال نیز سرمایه گذاری خواهیم کرد.



وی اضافه کرد: امسال برای حضورقدرتمند درلیگ های مختلف پیش بینی رقم بودجه ای معادل 6 میلیارد را داشته ایم که با انضمام یک میلیارد بودجه که ازسوی خود باشگاه موظف به درآمد زایی است ، با رقمی معادل 7 میلیارد بودجه سال جاری در بخش ورزش بطور فعال حضور خواهیم داشت.