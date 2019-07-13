حمل بیش از ۲ میلیون و ۷۲۴ هزار تن کالا در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری روزانه به طور متوسط بیش از ۲۹ هزار تن کالا در استان سیستان و بلوچستان بارگیری و به مقاصد حمل اعلام شده توسط صاحبان کالا، حمل شده که این مقدار کالا به طور متوسط توسط روزانه یک هزار و ۸۴۰ سفر ناوگان باری حمل شده است.
وی افزود: بر این اساس از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه مجموعاً ۲ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۵۱۰ تن کالا از طریق ۱۷۱ هزار سفر ناوگان باری در استان حمل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۷ درصد در تناژ و ۵۱ درصد در تعداد سفر افزایش نشان میدهد، از این میزان کالا بیش از ۲۷۲ هزار و ۶۳۴ تن مربوط به حمل کالاهای اساسی از بندر چابهار بوده است که عمدتاً شامل محمولههای شکر، برنج، گندم و ذرت، میباشد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان عنوان کرد: در سال جاری تا کنون ۴ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی دولتی با تناژ ۷۲ هزار و ۴۳۳ تن، وارد بندر چابهار شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷۵ درصد در میزان کالا و ۱۰۰ درصد در تعداد کشتیهای وارده، افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در سال جاری به منظور کنترل ترفیک ناوگان اعزامی به بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار، تسریع در ساماندهی ناوگان باری، کاهش و مدیریت هزینههای مترتب بر حمل بار از جمله مبالغ ورودی پایانههای بار و کمیسیونهای پرداختی توسط رانندگان عزیز، نسبت به تهیه و تدوین نرم افزار اختصاصی بر بستر وب و با استفاده از دوربینهای پلاک خوان دربهای ورودی و خروجی پایانه بار چابهار راه اندازی شده است که این امر ضمن تأمین رضایت صاحبان کالا، رانندگان و شرکتهای حمل و نقل، باعث روان شدن فرآیند مستمر ورود و خروج ناوگان از اسکلههای صدرالاشاره شده است.
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