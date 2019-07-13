وقوع ۸ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۳ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در روز گذشته بوده است.

وی گفت: روز گذشته شهروندان همدانی ۶۰۷ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس ۲۰ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۶۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه ۵۱۲ مورد از تماس‌ها نیز ایجاد مزاحمت و یک مورد گزارش حریق کذب بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۳ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در بلوار فاطمیه، حریق پیک نیک در دره مراد بیگ، حریق مخروبه در چهارراه شریعتی، ۲ مورد نشت سوخت خودرو در هنرستان و شهرک فرهنگیان و ۸ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در تپه حاج عنایت، جولان، بلوار احمدی روشن، بلوار ارم ۲ مورد، بلوار مفتح، فخرآباد و آبشینه بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۷ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۴ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در استادان، سی متری عمار و باباطاهر ۲ مورد، نجات افراد محبوس شده در منزل در سنگ شیر، نجات حیوانات در میدان امام حسن (ع) و مهار حیوانات در جعفر طیار توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۱۰ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.