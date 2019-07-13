  1. بین الملل
هشدار «المقداد» به برخی کشورهای غربی درباره ارسال نیرو به سوریه

معاون وزیر خارجه سوریه درباره خیز برخی از کشورهای غربی برای ارسال نیروی نظامی به این کشور هشدار داد و تأکید کرد که این اقدام، عواقب خطرناکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه درباره هرگونه اقدام کشورهای غربی برای ارسال نیروی نظامی به این کشور هشدار داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: اگر کشورهای غربی چنین اقدامی انجام دهند، برای آنها عواقب وخیمی خواهد داشت.

المقداد افزود: ما به هیچ وجه به مقاصد آمریکا و متحدانش اطمینان نداریم و هشدار می‌دهیم که اگر کسی فکر می‌کند که از طریق استفاده از تروریسم می‌تواند در برابر سوریه پیروز شود، متوهم است.

وی تأکید کرد که در خصوص آغاز فعالیت کمیته قانون اساسی، از طرف دولت سوریه هیچ مانعی وجود ندارد.

