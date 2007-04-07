چشم معلمان خیره به راه "نظام پرداخت هماهنگ حقوق" ؛ نگاهی به مشکلات معیشتی فرهنگیان

شاگرد میز آخر نشین کلاس حالا برای خودش رئیس یکی از بخشهای وزارتخانه ای... شده بود. با اینکه یک سوم سن معلم و به اندازه او سواد داشت ، 9برابر آموزگار سابقش حقوق می گرفت.

معلم از دیدن این رقم هم خوشحال شد و هم ناراحت. زحماتش در مورد شاگرد نه چندان قوی کلاس درس حالا به بار نسشته و او را به جایی رسانده بود اما نمی دانست بغض کمبودهای دریافتی حقوق خود و هزاران هزار معلم در حال فعالیت دیگر را باید در کجا فریاد بزند.

یاد پیراهن خیس از عرق در پای تخته سیاه دور افتاده ترین مدرسه ها ؛ صدای قرچ و قروچ استخوانهای زانو و تکان های قلبی که برای آموختن واژه ای بیشتر به بچه ها لحظه ای آن معلم پیر و از کارافتاده و هزاران هزار معلم دیگر را لحظه ای رها نمی کند.

آنان گاه و بی گاه این سئوال تکراری را از خود می پرسند که پس وعده نظام پرداخت هماهنگ کی دستهای فرسوده آنان را خواهد گرفت.

وعده هنوز روی میز است و چشم معلمان همچنان به راه...

با این حال معاون توسعه و برنامه ریزی نیروی انسانی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید اینکه طی سالهای اخیر به حقوق فرهنگیان توجه چندانی نشده است ، از تحقق این وعده در سال 86 خبر داد.

محمدرضا محدث خراسانی با یادآوری تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی ، دلیل تاخیرهای مکرر آن را در تاریخ اجرا اعلام کرد.

او با تاکید ادامه داد: به طور قطع در سال 86 مجلس و دولت بر میزان پرداخت و منابع مشخص شده در قانون بودجه سال 86 وارد عمل می شوند.

این مقام مسئول ، نکته قابل بحث این موضوع را تاریخ اجرا عنوان کرد و گفت: دولت اصرار زیادی به اجرای این آئین نامه دارد و از 67 آئین نامه اجرایی آن 43 مورد مربوط به وزارت آموزش و پرورش است که مسئولان برای سرعت بخشیدن به روند آن فعالیت خود را از پیش از آغاز سال جدید شروع کرده اند .

در هر حال ، عید امسال بر سر سفره های بسیاری از معلمان شاغل و بازنشسته عروس و داماد دار ، ظرفی جز سرخی شرم نگاه و خون دل خوردن و دندان به لب گرفتن نبود.

در روزهای قبل تعداد زیادی از فرهنگیان در بازارهای میوه به دنبال جعبه های دور ریز بودند. کسی نمی دانست زیر نگاههای خجل آنانی که دست بر گوجه های پلاسیده و پرتقال های بی رمق می برد ، یک دنیا علم نهفته است .

هیچ کس دستان گچ خورده آنان را نشناخت ، ای کاش مسئولان این بار معلمان را نزد همسر و فرزند خود شرمنده نکنند ، چرا که نگاه آنان بر نگاه آینده سازان این خاک گره ای دیرینه دارد.