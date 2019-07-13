شناسایی ۹ مرکز بزرگ تولید ارز دیجیتال در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ اکیپ در حال بررسی وضعیت مصرفبرق یک هزار دستگاه و سازمان پرمصرف پایتخت هستند، گفت: به دستگاه‌های پرمصرف مهلت یک هفته‌ای داده می‌شود و در صورت استمرار این شرایط، برق مراکز یاد شده با هماهنگی استانداری تهران قطع خواهد شد.

حسین صبوری با اشاره به اینکه ۱۰۰۰ دستگاه و سازمان دارای مصرف زیاد برق در پایتخت به‌منظور اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف شناسایی و هدف‌گذاری شده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر ۲۵۰ اکیپ در حال بازرسی و بررسی وضعیت برق مصرفی ادارات یاد شده هستند.

وی با تاکید بر اینکه مصرف برق ۳۰ درصد از این ادارات و سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: در صورت عدم رعایت الگوهای مصرف، مهلت یک هفته‌ای برای اصلاح شیوه‌های مصرف برق این دستگاه‌ها داده می‌شود که در صورت استمرار این وضعیت، برق این مراکز با هماهنگی استانداری تهران قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به اینکه دمای این هفته پایتخت به مرز ۴۱ درجه خواهد رسید، گفت: لازم است مشترکان تهرانی در این هفته حداقل ۱۰ درصد در مصرف برق خود صرفه‌جویی کنند تا شبکه برق و تامین انرژی پایدار برای مشترکان دچار اختلال نشود.

صبوری با تاکید بر اینکه ۷۰۰ تفاهمنامه برای استفاده از مولدهای خودتامین بخش‌های خصوصی و دولتی منعقد شده است، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ مگاوات مولد خودتامین در پایتخت وارد مدار شده است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده است دستگاه‌های یاد شده تا پایان مردادماه بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ مولدهای خود را وارد مدار کرده تا در این بازه زمانی از برق شبکه استفاده نکنند و یا انرژی تولیدی خود را به وزارت نیرو بفروشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه تاکنون ۹ مرکز بزرگ تولید ارز دیجیتال در پایتخت کشف شده است، گفت: تنها در یکی از این مراکز یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات دستگاه ماینر با حدود ۶ مگاوات مصرف برق شناسایی شده است.



