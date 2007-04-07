مشاور دفتر منطقه ای یونسکو در گفتگو با مهر خبر داد : "بم" میزبان اولین مدرسه یونسکو در دنیا می شود

مشاور دفتر منطقه ای یونسکو در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدرسه یاد شده با 9 هزار متر زمین و 4 هزار و 500متر بنا 250 دانش آموز بومی شهر بم را در خود جای می دهد و قرار است به عنوان الگوی آموزشی و اولین مدرسه سازمان یونسکو به جهانیان معرفی شود.

دکتر محرم آقازاده ، فاجعه ملی زلزله بم را دلیل انتخاب این شهرعنوان کرد و از احداث رصدخانه قابل استفاده برای معلمان ، فضای گسترده و امکانات آموزش مهارتهای حرفه ای جهت خدمات رسانی به خانم های متاهل و مجرد (در شیفت های خارج از ساعات درسی) خبر داد.

مشاور آموزشی یونسکو و یونیسف تاکید کرد: برای پذیرش دانش آموز در این مدرسه هیچ گونه آزمونی برگزار نمی شود ، معدل و گروه خاصی برای انتخاب وجود ندارد و فرزندان بومی (عادی و معلول ، کم بینا و کم شنوا) تا شعاع 500 تا 600 متری بم با توزیع طبیعی می توانند از امکانات آن استفاده کنند.

استاد برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: "قرار است معلمان ساکن منطقه بم با آموزش های قبلی الگوی تدریسی برای تمام کشورهای آسیایی و اقیانوسیه ارائه دهند. رویکرد آموزش فراگیر و دوستدار کودک ، مدارس فراگیر یاد گیرنده ، ارائه ایده های نوین جهانی از جمله اهداف افتتاح این مدرسه به شمار می رود.

وی گفت: حضور وزیر آموزش و پرورش و پرورش در این مراسم هنوز قطعی نشده است اما مسئول نماینده یونسکو از دفتر پاریس در سطح معاون یا نائب رئیس دفتر مرکزی یونسکو در این روز (زمان دقیق آن بعدا اعلام خواهد شد) حاضر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان یونیسف ، انجمن ساعت سازان سوئیس ، ngo دانش آموزان ژاپنی ، سازمان میراث فرهنگی ایران ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ایران ، هلال احمر به همراه وزارت آموزش و پرورش ، سرمایه گذاری ساخت این مدرسه را بر عهده دارند.